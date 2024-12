Πρόεδρος ομάδας απέλυσε όλους τους παίκτες και τον προπονητή

Πρόεδρος βοσνιακής ομάδας απέλυσε όλους τους παίκτες και τον προπονητή μετά από συνεχιζόμενα αρνητικά αποτελέσματα.

Η Σλόμποντα Τούζλα δεν έχει καταφέρει ακόμα να πετύχει νίκη μετά από 17 αγωνιστικές στην πρώτη κατηγορία του βοσνιακού πρωταθλήματος και βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με μόλις δύο βαθμούς, τέρματα 5-36, ενώ απέχει 19 βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Απηυδισμένος ο πρόεδρος της, Αζμίρ Χούσιτς, πήρε την ακραία απόφαση να απολύσει όλους τους παίκτες και τον προπονητή. Το πρωτάθλημα έχει διακοπεί μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου και μέχρι τότε ο Χούσιτς ελπίζει πως θα έχει καταφέρει να αντικαταστήσει τους απολυμένους ποδοσφαιριστές.

Όπως ενημερώνει μέσω του τοπικού Τύπου, έχει βρει ήδη επτά νέους παίκτες, ενώ παραδέχτηκε πως βίωσε μία από τις πιο δύσκολες ημέρες όταν ανακοίνωσε τις απολύσεις.

Ο Χούσιτς ανέλαβε πρόεδρος της Σλόμποντα τον περασμένο Οκτώβριο και εκτός του αγωνιστικού κατήφορου και ουσιαστικά της διάλυσης της ομάδας έχει να αντιμετωπίσει και πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα καθώς οι λογαριασμού του κλαμπ είναι δεσμευμένοι.

Αισιοδοξεί πάντως πως η κατάσταση θα βελτιωθεί, τουλάχιστον αγωνιστικά, αφού δεν μπορεί να πάει χειρότερα από τους δύο κερδισμένους βαθμούς σε 17 αγώνες. Όπως χαρακτηριστικά λέει ακόμα και παίκτες από το καντόνι της Τούζλας να πάρει θα κάνει καλύτερη ομάδα.

BREAKING: FK Sloboda Tuzla President Azmir Husic has released every single player from the team after they failed to win a single game in the first half of the season in WWIN Premijer Liga of Bosnia-Herzegovina. pic.twitter.com/gwROvbIcuI

