Μουσική, μόδα και λάμψη: Το MadWalk 2024 by Three Cents αποκλειστικά στο MEGA

Το MadWalk 2024 by Three Cents, το μεγαλύτερο fashion music event στην Ελλάδα, έρχεται για 14η συνεχόμενη χρονιά και θα μεταδοθεί το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου στις 23:30, αποκλειστικά στο MEGA.

Στην πασαρέλα του MadWalk 2024 by Three Cents οι τηλεθεατές θα απολαύσουν λαμπερά catwalks με δημιουργίες από κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands, καθώς και επιβλητικά performances από δημοφιλείς καλλιτέχνες. Την εκδήλωση παρουσιάζει η Βίκυ Καγιά. Στον ρόλο της fashion partner, η Έβελυν Καζαντζόγλου.

Σε special guest εμφάνιση, το Eurovision winner, Nemo.

Η βραδιά κλείνει με ένα λαμπερό πάρτι, όπου ο DJ Αντώνης Δημητριάδης (AD-1 MUSIC) απογειώνει τη διάθεση με ένα δυναμικό DJ set. Δίπλα του οι Playmen.

Στο φαντασμαγορικό σκηνικό του Madwalk 2024 by Three Cents εμφανίζονται:

Η Ελένη Φουρέιρα εντυπωσιάζει με το «Our Groove», το theme song του φετινού show σε μία παραγωγή των Αντώνη Δημητριάδη (AD-1 MUSIC) και Playmen.

O Apon ερμηνεύει τα τραγούδια «Γουλιά Γουλιά» και «Φεγγάρι» συνοδεύοντας τις δημιουργίες των Deux Hommes.

Τη σκυτάλη παίρνει η Πηνελόπη Αναστασοπούλου με τα τραγούδια «Moderation» και «Dirty Diana», πλαισιώνοντας δυναμικά τις δημιουργίες του brand Peace and Chaos.

Η Marseaux τραγουδάει το «Birds of a Feather», σε ένα act της ΙΚΕΑ, και παρουσιάζει τις δημιουργίες του σχεδιαστή Sotiris Georgiou.

Οι Joanne, Emily, Marina Lamprou και Seno εντυπωσιάζουν στη σκηνή με το τραγούδι «Apt.», στο catwalk του brand 5226 by Celia Kritharioti.

Η Ilenia Williams και ο Νίκος Απέργης ανεβαίνουν στη σκηνή με το τραγούδι «Ήλιε μου» για τη συλλογή της Pink Woman.

To «Move» ερμηνεύει η Evangelia συνοδεύοντας το catwalk Nika by Colgate, μαζί με τα μοντέλα που επιλέχθηκαν από το Model Casting Call by Colgate.

Ο FY ανεβάζει τη διάθεση με το «Vamos a Bailar» για την iconic συλλογή της Levi’s, ενώ τον συνοδεύει o Gozzy και η Upinthehype (aka Alexia Kefala).

H Τάμτα σε ένα πρωτότυπο act τραγουδάει το «Dystopia» κατά τη διάρκεια του catwalk της σχεδιάστριας Soraya Oronti.

Με το τραγούδι «Έλα» η Μπέττυ Μαγγίρα συνοδεύει με ένα εντυπωσιακό performance το catwalk Laskos by Three Cents.

Η Lila με το τραγούδι «Κορίτσι με τα κόκκινα – Κοινό Μυστικό Remix» για τις δημιουργίες της adidas.

Με τα τραγούδια «U & ur hand» και «Στην πυρά», o Zaf παρουσιάζει το catwalk του σχεδιαστή Angelos Tsakiris.

Το δίδυμο Klavdia και Onemanshow με το «Rhythm is a Dancer» στην παρουσίαση της συλλογής του Απόστολου Μητρόπουλου, στο πρωτοποριακό act της ΔΕΗ Walk of Style.

Οι Natasha Kay και Dat Lilly με το «Hollaback Girl» σε ένα μοναδικό act για τη συλλογή του brand Juicy Couture.

Με το τραγούδι «Update» η number one τραγουδίστρια ‘Ελενα Παπαρίζου πλαισιώνει το catwalk του σχεδιαστή Valtadoros.

Η εκρηκτική Ελένη Φουρέιρα ανεβαίνει ξανά στη σκηνή, αυτή τη φορά με τη Foxy Lee και τραγουδούν το «Ecstasy», παρουσιάζοντας το Viva Glam Show by MAC.

Οι δημιουργίες της σειράς Greatness Athens by Vicky Kaya παρουσιάζονται υπό τους ήχους των τραγουδιών «Όλα γύρω σου γυρίζουν» και «Na na na», με ερμηνεύτρια την Josephine.

Η Τάνια Μπρεάζου και ο Γιώργος Αμούτζας μαζί με το πρωτοποριακό group ηλεκτρονικής μουσικής Norma, τραγουδούν το «Ένας ουρανός με αστέρια» για το catwalk των Vassilis Zoulias & Pericles Kondylatos, σε ένα μοναδικό αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσσα.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ερμηνεύει τα τραγούδια «Ωκεανός» και «Ταξίδι ζωής», συνοδεύοντας τις δημιουργίες της σχεδιάστριας Celia Kritharioti.

Mε το «Anakata», η Τάμτα παρουσιάζει ένα fashion installation με την υπογραφή της σχεδιάστριας Nasia Sydeta.

Στο closing act του MadWalk 2024 by Three Cents το Eurovision Winner, Nemo, παρουσιάζει τα τραγούδια «The Code» και «Eurostar».

MADWALK 2024 BY THREE CENTS

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 23:30 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ MEGA