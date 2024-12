Ο «κέρβερος» Άλισον έκανε την διαφορά κι έγραψε ιστορία

Ο Άλισον έβαλε την «σφραγίδα» του στην σημαντική εκτός έδρας νίκη της Λίβερπουλ επί της Χιρόνα, καθώς ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας της ομάδας του λιμανιού ήταν εξαιρετικός κόντρα στους Καταλανούς.

Ο Άλισον επέστρεψε (μετά από απουσία ενάμιση μήνα λόγω τραυματισμού) στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των «κόκκινων» και δείχνει ότι είναι σε εξαιρετική φόρμα.

Αυτό είναι ασφαλώς ένα πολύ καλό νέο για τον τεχνικό της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ καθώς ο Ολλανδός προπονητής βλέπει πως μπορεί να αισθάνεται μεγάλη σιγουριά με την παρουσία του Άλισον στα γκολπόστ των «κόκκινων».

Όχι ότι ο Κέλεχερ δεν είχε πάει καλά το διάστημα που έλλειψε ο Βραζιλιάνος, αλλά προφανώς ο Άλισον είναι σημείο αναφοράς για την ομάδα του λιμανιού.

Most Champions League clean sheets for Liverpool in the #UCL era:

◉ 21 – Alisson Becker (49 games)

◎ 21 – Pepe Reina (46 games)

Ali equals Pepe. 🧤 pic.twitter.com/PI95ZRwE28

