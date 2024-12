Ανησυχία έχει προκαλέσει μία περίεργη διάρρηξη που σημειώθηκε στο Λονδίνο, κατά βάση λόγω της ταχύτητας που οι ληστές κατάφεραν να μπουν και να βγουν στο σπίτι.

Πλάνα κλειστού κυκλώματος δείχνουν τρεις άνδρες να περπατούν ήρεμα προς ένα σπίτι, να μπαίνουν από την μπροστινή είσοδο ανενόχλητοι και μετά από μόλις 18 δευτερόλεπτα να βγαίνουν σαν κύριοι.

Μάλιστα, μπαίνοντας στο σπίτι άναψαν ακόμα και το φως στο μπροστινό δωμάτιο του κάτω ορόφου.

Φεύγοντας, από τη αστραπιαία διάρρηξη σε μόλις 18 δευτερόλεπτα, ο τελευταίος έκλεισε ήρεμα την εξώπορτα πίσω του. Οι τρεις διαρρήκτες συνέχισαν να απομακρύνονται ανέμελα στον δρόμο, όπως αναφέρει το needtoknow.co.uk.

Three masked men pry open the door of a home, gaining access to it in Perivale, West London pic.twitter.com/9oF64nShFe

— UB1UB2 West London (Southall) (@UB1UB2) December 5, 2024