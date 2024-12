Πρόκειται για μια από τις πιο ευαίσθητες και αμφιλεγόμενες προκλήσεις της σύγχρονης ιατρικής – πώς να καθοριστεί αν τα οφέλη που έχουν οι αναστολείς εφηβείας αντισταθμίζουν τις πιθανές βλάβες.

Ο αναστολέας εφηβείας είναι ένα ιατρικό φάρμακο που χρησιμοποιείται για να αναστείλει τη φυσιολογική διαδικασία της εφηβείας.

Η αναστολή της εφηβείας είναι μια από τις θεραπείες που χρησιμοποιούνται για τα παιδιά και τους εφήβους που πάσχουν από δυσφορία φύλου, δηλαδή αισθάνονται ότι το βιολογικό τους φύλο δεν ταιριάζει με την ταυτότητα φύλου τους.

Με τους αναστολείς εφηβείας, αποτρέπεται η ανάπτυξη δευτερογενών χαρακτηριστικών του φύλου (όπως η ανάπτυξη μαστών ή η αύξηση του ανδρικού τριχωτού σώματος), δίνοντας στους νέους χρόνο να εξετάσουν την ταυτότητά τους χωρίς την πίεση της φυσιολογικής σωματικής αλλαγής.

Το ερώτημα αυτό ήρθε στο προσκήνιο τον Ιούνιο του 2023, όταν το Εθνικό Συστήμα Υγείας της Αγγλίας όρισε ότι στο μέλλον τα φάρμακα αυτά θα συνταγογραφούνται μόνο σε παιδιά που αμφισβητούν το φύλο τους στο πλαίσιο κλινικής έρευνας, σύμφωνα με το BBC.

Έκτοτε, μια νέα κυβέρνηση έφτασε στο Westminster και ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ δήλωσε ότι δεσμεύεται να «δημιουργήσει μια κλινική δοκιμή» για να διαπιστωθούν τα στοιχεία σχετικά με τους αναστολείς της εφηβείας.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας για την Υγεία και τη Φροντίδα αναμένεται να επιβεβαιώσει σύντομα ότι υπάρχει χρηματοδότηση για μια δοκιμή.

Το δίλημμα που παραμένει είναι, πώς θα λειτουργήσει μια τέτοια δοκιμή;

Δεκαοκτώ μήνες μετά την ανακοίνωση εξακολουθεί να μην υπάρχει συναίνεση σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της δοκιμής.

Θα πρέπει επίσης να εγκριθεί από μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων που θα πρέπει να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, αν αυτό που δοκιμάζεται μπορεί να προκαλέσει αδικαιολόγητη σωματική ή ψυχολογική βλάβη.

Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο αναπάντητο ερώτημα που έχουν ορισμένοι το οποίο είναι πιο πιεστικό από το πρώτο: είναι σωστό να διεξαχθεί η συγκεκριμένη δοκιμή σε παιδιά και νέους;

Όταν ιδρύθηκε η Υπηρεσία Ανάπτυξης Φύλου και Ταυτότητας (Gender and Identity Development Service – GIDS) στην Κλινική Tavistock του Λονδίνου το 1989, ήταν η μόνη εξειδικευμένη κλινική φύλου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) για παιδιά στην Αγγλία, και στα άτομα που παραπέμπονταν εκεί προσφερόταν συνήθως ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη.

Τα τελευταία 10 χρόνια, ωστόσο, υπήρξε ραγδαία αύξηση των ατόμων που απευθύνινται σε αυτή.

Περίπου την ίδια περίοδο η προσέγγιση της τυπικής προσφοράς ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης μετατράπηκε σε παραπομπή σε υπηρεσίες που συνταγογραφούσαν ορμονικά φάρμακα, όπως οι αναστολείς της εφηβείας.

Γνωστά επιστημονικά ως ανάλογα της «ορμόνης απελευθέρωσης γοναδοτροπινών (GnRH)», οι αναστολείς της εφηβείας δρουν στον εγκέφαλο για να σταματήσουν την αύξηση των ορμονών του φύλου – οιστρογόνων και τεστοστερόνης – που συνοδεύουν την εφηβεία.

Για χρόνια, συνταγογραφούνταν σε νεαρούς ασθενείς με δυσφορία φύλου.

Αλλά τον Μάρτιο του 2024, το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας (NHS England) σταμάτησε τη συνήθη συνταγογράφηση των αναστολέων της εφηβείας σε άτομα κάτω των 18 ετών, στο πλαίσιο της αναθεώρησης των υπηρεσιών για την ταυτότητα φύλου των παιδιών.

