Το «υπερόπλο» που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη ρίχνει στη μάχη των μετεωρολογικών προβλέψεων η Google με το GenCast, ένα καινοτόμο μοντέλο που μπορεί να προβλέψει τον καιρό με ακρίβεια έως και 15 ημέρες νωρίτερα.

Ο καιρός επηρεάζει όλους μας, διαμορφώνει τις αποφάσεις μας, την ασφάλειά μας και τον τρόπο ζωής μας. Καθώς η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε περισσότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι ακριβείς και αξιόπιστες προβλέψεις είναι πιο απαραίτητες από ποτέ. Ωστόσο, ο καιρός δεν μπορεί να προβλεφθεί τέλεια και οι προβλέψεις είναι ιδιαίτερα αβέβαιες.

Το GenCast είναι ένα καινοτόμο μοντέλο προβλέψεις καιρού που αναπτύχθηκε στο ερευνητικό εργαστήριο DeepMind. Έχει κατασκευαστεί για να παρέχει καλύτερες προβλέψεις σε ημερήσια βάση όσο και των ακραίων φαινομένων έως και 15 ημέρες νωρίτερα.

Our previous AI model was able to provide a single, best estimate of future weather.

But this can’t be predicted exactly. So GenCast takes a probabilistic approach to forecasting. It makes 50 or more predictions of how the weather may change, showing us how likely different… pic.twitter.com/gZSMCMLHTz

