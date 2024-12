Το πολιτικό χάος επέστρεψε στη Γαλλία - Ο Μακρόν ξανά στη γωνία, ποιος μπορεί να αντικαταστήσει τον Μπαρνιέ

Νέα πολιτική – και όχι μόνο – κρίση αντιμετωπίζει η Γαλλία, οι επιπτώσεις της οποίας τρομάζουν την Ευρώπη αφού η δεύτερη οικονομία της «Γηραιάς Ηπείρου» είδε τη νεαρή κυβέρνηση του Μισέλ Μπαρνιέ να καταρρέει μετά την πρόταση δυσπιστίας που υπερψηφίστηκε χθες Τετάρτη.

Μετά από μια ταραχώδη συζήτηση στη γαλλική Εθνοσυνέλευση, η κυβέρνηση Μπαρνιέ κατέρρευσε μετά από τρεις μήνες αφού 331 από τους 577 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της πρότασης που είχε καταθέσει το Νέο Λαϊκό Μέτωπο, η συμμαχία της Αριστεράς.

Ο Μισέλ Μπαρνιέ, εκλεκτός του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για την πρωθυπουργία, μόλις παραιτηθεί και επισήμως (στις 11:00 η ώρα Ελλάδας σήμερα Πέμπτη) θα γραφτεί στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός με τη συντομότερη θητεία στην ιστορία της σύγχρονης γαλλικής δημοκρατίας.

Από το 1962 και μετά και την κυβέρνηση του Ζορζ Πομπιντού, ποτέ άλλοτε δεν είχε υπερψηφιστεί πρόταση δυσπιστίας. Τότε πρόεδρος ήταν ο Σαρλ Ντε Γκωλ.

Ο σημερινός πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται και πάλι στα σχοινιά αφού δεν έχει εύκολη επιλογή σχετικά με τον αντικαταστάτη του Μπαρνιέ. Ο Γάλλος πρόεδρος θα απευθύνει διάγγελμα το βράδυ της Πέμπτης.

Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας, του βασικού κόμματος του Νέου Λαϊκού Μετώπου, έκανε την παρακάτω χαρακτηριστική δήλωση για τον Μακρόν: «ακόμα και αν διορίζει κάθε τρεις μήνες έναν Μισέλ Μπαρνιέ στην πρωθυπουργία, δεν θα καταφέρει να μείνει στην προεδρία της Δημοκρατίας για τα επόμενα τρία χρόνια».

Η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Ανυπότακτης Γαλλίας, Ματίλντ Πανό, ζήτησε από τον Μακρόν να παραιτηθεί και να διεξαχθούν πρόωρες προεδρικές εκλογές.

UPDATE: France’s hard left wants President Macron to resign after lawmakers voted to oust PM Barnier’s government. Mathilde Panot, head of the parliamentary faction of the France Unbowed, said early presidential elections could solve the country’s deepening political crisis. pic.twitter.com/a8BsO85oTz

— DW News (@dwnews) December 4, 2024