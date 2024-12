Καυτοί χιονάθρωποι, ανάλαφρο ρομάντζο και ιππότες: Tι αξίζει να δούμε φέτος τα Χριστούγεννα στο Netflix;

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν, οπότε το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε στο μπρίκι λίγο γάλα με κακάο, να ανοίξετε μια σακούλα ποπ κορν και χαλαρώστε στον καναπέ σας βλέποντας ένα μη σπαρακτικό ρομάντζο.

Πιθανότατα πολλοί από εσας, να έχετε συνδέσει αυτή την εποχή του χρόνου με τις άγριες αταξίες στις ταινίες Home Alone ή τον συναισθηματισμό του Love Actually.

Όμως, έχετε αναρωτηθεί τι γίνεται όταν στην οθόνη σου βλέπεις μια έφηβη σταρ της δεκαετίας του ’80, έναν τόνο ψεύτικο χιόνι και μια πλοκή τόσο εξωφρενική, που σε κάνει σκέφτεσαι για λίγο αν κάποιος σκέφτηκε σοβαρά να γυρίσει μια τέτοια ταινία; Η απάντηση είναι μια πρωτότυπη χριστουγεννιάτικη ταινία του Netflix.

Κωμική ελαφρότητα, Χριστούγεννα και Netflix

Το Netflix ανέλαβε να φέρει στην εποχή του streaming την cringy χριστουγεννιάτικη ρομαντική εσάνς με σέξι χιονάνθρωπους και ιππότες του 14ου αιώνα, ξεθάβοντας στην πορεία ονόματα όπως ο Chad Michael-Murray (One Tree Hill), η Nina Dobrev (The Vampire Diaries) και η Vanessa Hudgens (High School Musical).

Ο ταινίες αυτές φαίνεται να είναι επιτυχημένες, με τις πιο πρόσφατες προσπάθειές τους, «Our Little Secret» και «Hot Frosty», να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας με τις περισσότερες προβολές στην πλατφόρμα. Άλλωστε, παρέχουν το είδος της κωμικής ελαφρότητας την οποία πολλοί από εμάς λαχταράμε αυτή την εποχή του χρόνου.

Αλλά με τόσες πολλές επιλογές και νέους τίτλους που προστίθενται κάθε χρόνο, μπορεί να είναι δύσκολο για κάποιον αποκρυπτογραφήσει ποιες ταινίες αξίζουν τη μιάμιση ώρα που πρόκειται να περάσει παρακολουθώντας τες.

Οπότε για να σας γλυτώσουμε χρόνο, σας παρουσιάζουμε μια λίστα με τις πιο αλλόκοτες χριστουγεννιάτικες ταινίες της πλατφόρμας.

The Holiday Calendar (2018)

Η φιλόδοξη φωτογράφος Abby (Kat Graham, The Vampire Diaries) κληρονομεί ένα ημερολόγιο αντίκα από τον παππού της, το οποίο ως εκ θαύματος αρχίζει να της δείχνει την πορεία προς την επιτυχία και την αγάπη. Τι γίνεται όμως με έναν φίλο της, ο οποίος κρατούσε όλα αυτά τα χρόνια κρυφά τα ερωτικά του συναισθήματα προς το πρόσωπό της;

Falling For Christmas (2022)

Το Falling For Christmas σηματοδότησε την επιστροφή της Lindsay Lohan στις οθόνες μετά από περισσότερο από μια δεκαετία. Μόλις ξεπεράσετε μια σκηνή όπου συγκρίνει τον εαυτό της με «αποσκευές στα αζήτητα», το Falling For Christmas… εξακολουθεί να μην είναι ψαγμένο αλλά ότι πρέπει για τις κρύες νύχτες του χειμώνα. Παρόλο που μπορεί να μην αποσπά κανένα βραβείο για το σενάριό της, μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι είναι ωραίο να έχουμε ξανά τη Lohan στις οθόνες μας – μόλις πρόσφατα πρωταγωνίστησε στο Our Little Secret, μια νέα προσφορά του Netflix με παρόμοιο περιεχόμενο.

Στο Falling For Christmas, η Lohan υποδύεται τη Sierra, μια κακομαθημένη κληρονόμο που ερωτεύεται έναν ταπεινό ιδιοκτήτη πανδοχείου (τον οποίο υποδύεται ο Chord Overstreet του Glee) αφού τη βοηθά να ανακτήσει τη μνήμη της μετά από ένα ατύχημα στο σκι, προς μεγάλη απογοήτευση του influencer αρραβωνιαστικού της.

Hot Frosty (2024)

Όταν το catfishing συμβαίνει στην πραγματική ζωή, αποκλείεται ένας γραμμωμένος χιονάνθρωπος (με six-pack, προφανώς) να ζωντανέψει, οπότε δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι όλοι μιλούν για την ευχάριστη τραγελαφικότητα του Hot Frosty.

Ο σέξι χιονάνθρωπος Jack μεταμορφώνεται μαγικά σε ανθρώπινη μορφή χωρίς μπλούζα για να θεραπεύσει τη ραγισμένη καρδιά της χήρας Kathy (την οποία υποδύεται η Lacey Chabert, γνωστή και ως Gretchen από το Mean Girls). Το ζευγάρι ερωτεύεται, αλλά περιμένετε! Παρόλο που φαίνεται άνθρωπος, ο Jack εξακολουθεί να είναι χιονάνθρωπος και κινδυνεύει να λιώσει, γεγονός που θα μπορούσε να αφήσει την Kathy πληγωμένη για άλλη μια φορά.

The Knight Before Christmas (2019)

Τι καλύτερο από έναν σέξι χιονάνθρωπο; Ένας ιππότης του 14ου αιώνα που ερωτεύεται την Gabriella από το High School Music – και φυσικά τα Χριστούγεννα! Πώς ο Cole Christopher Fredrick Lyons από το Νόριτς καταλήγει στο Οχάιο, 700 χρόνια μετά; Ποιος νοιάζεται! Το μόνο που έχει σημασία είναι ότι είναι όμορφος και ότι λέει «M’lady». Αυτός και η Brooke (Vanessa Hudgens) γνωρίζονται όταν εκείνη τον χτυπάει με το αυτοκίνητό της (κλασσικά εικονογραφημένα) και, αφού τον προσκαλέσει να αναρρώσει στον ξενώνα της, ερωτεύονται. Πρόκειται για ένα γλυκανάλατο, ενήλικο παραμύθι. Δηλαδή, ότι πρέπει για Χριστούγεννα.

*Με πληροφορίες από: Netflix | Standard | Jordan Page