Εγκρίθηκε το νομοσχέδιο για την ευθανασία στη Μεγάλη Βρετανία

Το κοινοβούλιο της Βρετανίας ψήφισε υπέρ ενός νέου νομοσχεδίου για να νομιμοποιηθεί η υποβοηθούμενη ευθανασία, την Παρασκευή.

Η συγκεκριμένη απόφαση ανοίγει το δρόμο για μήνες περαιτέρω συζήτησης για ένα αρκετά διχαστικό ζήτημα στη χώρα, το οποίο έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με το επίπεδο της παρηγορητικής φροντίδας.

Έπειτα από έντονη συζήτηση στη Βουλή των Κοινοτήτων, 330 νομοθέτες ψήφισαν υπέρ του νομοσχεδίου «Ενήλικες που νοσούν σε τελικό στάδιο (Τέλος της Ζωής)», ενώ 275 ψήφισαν κατά, σύμφωνα με το Reuters.

Με βάση το νομοσχέδιο, οι διανοητικά ικανοί, ανίατα άρρωστοι ενήλικες στην Αγγλία και την Ουαλία, οι οποίοι εκτιμούν οι γιατροί ότι τους απομένουν έξι μήνες ή λιγότεροι για να ζήσουν, θα έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν να τερματίσουν τη ζωή τους με ιατρική βοήθεια.

Όσοι υποστηρίζουν το νομοσχέδιο λένε ότι πρόκειται για τη συντόμευση του θανάτου όσων είναι ανίατα άρρωστοι και ότι τους δίνεται περισσότερος έλεγχος. Αλλά οι αντίπαλοι λένε ότι οι ευάλωτοι άρρωστοι μπορεί να αισθάνονται ότι πρέπει να τερματίσουν τη ζωή τους από φόβο μήπως γίνουν βάρος για τις οικογένειές τους και την κοινωνία, παρά για τη δική τους ευημερία.

Άλλοι εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι δεν υπήρχε αρκετός χρόνος για να εξεταστεί το νομοσχέδιο πριν από την ψηφοφορία.

