Μια γενναία και σεμνή γυναίκα: Η Κέιτ Μίντλετον αποχαιρετάει την 17χρονη καρκινοπαθή Λιζ Χάτον

Τα συλληπητήριά τους και τη βαθιά τους θλίψη για την 17χρονη φωτογράφο Λιζ Χάτον ανάρτησαν σε δημόσιο μήνυμα τους στο Instagram ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ Μίντλετον μετά την ανακοίνωση του θανάτου της.

Η Λιζ Χάτον, μια νεαρή φωτογράφος έφυγε από τη ζωή αφού έδωσε σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον είχαν συναντήσει την Λιζ Χάτον εκπληρώνοντας μια επιθυμία της.

Η συγκινητική στιγμή για το ζευγάρι και την νεαρή, καθώς και η Κέιτ Μίντλετον δίνει τη δική της μάχη με τον καρκίνο, έγινε viral.

«Λυπηθήκαμε βαθιά που μάθαμε ότι η Λιζ Χάτον έφυγε δυστυχώς από τη ζωή. Ηταν τιμή μας που γνωρίσαμε μια τόσο γενναία και σεμνή γυναίκα.

Η σκέψη μας και οι προσευχές μας είναι στους γονείς της Λιζ, Βίκι και Ααρον και τον αδελφό της Ματέο σε αυτή την αφάνταστα δύσκολη στιγμή.

Γουίλιαμ και Κέιτ».

Μετά την ανακοίνωση της ότι επιστρέφει στη δημόσια σφαίρα στις 9 Σεπτεμβρίου, η πριγκίπισσα Κέιτ Μίντλετον χάραξε έναν δρόμο ενδυνάμωσης και ελπίδας για την επιστροφή της στα βασιλικά καθήκοντα.

Έναν μήνα μετά η Κέιτ Μίντλετον έστειλε μήνυμα δύναμης μέσα από τη φωτογραφία που μοιράστηκε στο διαδίκτυο αγκαλιά με την Λιζ Χάτον. Η Χάτον είχε διαγνωστεί με σπάνια επιθετική μορφή καρκίνου.

Η Κέιτ και ο Γουίλιαμ συναντήθηκαν με τη Χάτον, μια επίδοξη φωτογράφο που διαγνώστηκε με μια σπάνια και επιθετική μορφή καρκίνου τον Ιανουάριο.

Η Λιζ προσκλήθηκε από τον Γουίλιαμ και την Κέιτ για να τραβήξει φωτογραφίες από την τελετή απονομής, αφότου ο Γουίλιαμ έμαθε την ιστορία της μέσω της φιλανθρωπικής οργάνωσης Air Ambulance του Λονδίνου.

Στη συνάντηση στο κάστρο των Ουίνδσορ η 17χρονη και η Κέιτ δεν είχαν συζητήσει για τη μάχη τους για τον καρκίνο αλλά για τη μεγάλη τους αγάπη για τη φωτογραφία.

«Χαίρομαι που συναντιέμαι με την Λιζ στο Ουίνδσορ σήμερα. Πρόκειται για μια ταλαντούχα νέα φωτογράφο, της οποίας η δημιουργικότητα και η δύναμη μας έχουν εμπνεύσει και τους δυο. Σε ευχαριστούμε που μοιράστηκες τις φωτογραφίες και την ιστορία σου μαζί μας. Γουίλιαμ & Κέιτ» γράφει η λεζάντα της ανάρτησης που κοινοποιήθηκε στον λογαριασμό του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας στο Instagram.

Οι θαυμαστές της βασιλικής οικογένειας ήταν ενθουσιασμένοι που είδαν ξανά την Κέιτ δημοσίως, με έναν εξ αυτών να γράφει: «Είναι τόσο υπέροχο να βλέπουμε την πριγκίπισσά μας ξανά σε δημόσιες εκδηλώσεις».

Η 17χρονη είχε φτιάξει μια λίστα από επιθυμίες που ήθελε να κατακτήσει πριν φύγει από τη ζωή.

Ανάμεσα στα θέματα που ήθελε να απαθανατίσει πριν πεθάνει και χάρη στη δημοσιότητα που πήρε η συνάντησή της με την Κέιτ, κατάφερε τα περισσότερα από αυτά.

Η οικογένεια της Λιζ γιόρτασε τα Χριστούγεννα νωρίτερα φέτος, το περασμένο Σαββατοκύριακο, για να είναι όλοι μαζί.

Στην συγκινητική ανάρτηση της η μητέρα της Λιζ Χάτον δημοσιοποίησε τον δικό της αποχαιρετισμό στην δική τους Λιζ.

«Η απίστευτη κόρη μας Λιζ πέθανε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Ήταν αποφασισμένη μέχρι το τέλος. Ακόμη και χθες έκανε σχέδια. Είμαστε πολύ περήφανοι για την καλοσύνη, την ενσυναίσθηση και το θάρρος που έδειξε τον τελευταίο χρόνο. Δεν ήταν μόνο μια εκπληκτική φωτογράφος, ήταν ο καλύτερος άνθρωπος και η πιο υπέροχη κόρη και η μεγαλύτερη αδερφή που θα μπορούσαμε να ζητήσουμε ποτέ.

Κανείς δεν θα μπορούσε να παλέψει πιο σκληρά για τη ζωή από εκείνη. Υπάρχει μια ανοιχτή τρύπα σε σχήμα Λιζ στη ζωή μας που δεν είμαι σίγουρος πώς θα γεμίσουμε ποτέ. Ευχαριστούμε πολύ τον καθένα από εσάς, είτε προσφερθήκατε να βοηθήσετε, είτε σας άρεσε ή μοιραστήκατε αναρτήσεις – διασφαλίσατε ότι οι δύο τελευταίοι μήνες της Λιζ ήταν οι καλύτεροι της. Πέταξε ψηλά μέχρι το τέλος».

Our incredible daughter Liz died in the early hours of this morning. She remained determined to the last. Even yesterday she was still making plans. We are so very proud of the kindness, empathy and courage she has shown in the last year. She was not only a phenomenal… pic.twitter.com/HbmyJYp0XD

— PumpkinsandPost-Its (@2ndtimeMama) November 27, 2024