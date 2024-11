Τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα προκάλεσαν σήμερα τον θάνατο 15 ανθρώπων, κάποιοι από τους οποίους σε ένα σχολικό συγκρότημα όπου είχαν καταφύγει εκτοπισμένοι, δήλωσαν γιατροί, ενώ πρόσθεσαν ότι μεταξύ των νεκρών είναι και δύο γιοι πρώην εκπροσώπου της Χαμάς.

Υγειονομικοί στη Λωρίδα της Γάζας επεσήμαναν ότι οκτώ Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από ισραηλινό πλήγμα εναντίον του σχολείου αλ Ταμπεαΐν, στην πόλη της Γάζας, όπου είχαν καταφύγει εκτοπισμένοι.

Μεταξύ των νεκρών είναι δύο γιοι του πρώην εκπροσώπου της Χαμάς, του Φάουζι Μπάρχουμ, σύμφωνα με γιατρούς και τον ίδιο τον Μπάρχουμ.

Στο προάστιο Σουτζάγια της πόλης της Γάζας άλλο πλήγμα προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, ενώ τρεις ακόμη σκοτώθηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Μπέιτ Λάχια στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Το Quds News Network έχει δημοσιεύσει μια σειρά από βίντεο από τις τελευταίες ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα.

Από την επίθεση στην περιοχή του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν:

Από την επίθεση σε σπίτι στη Ζαϊτούν, νότια της Πόλης της Γάζας:

Civil defense teams have successfully rescued three children and their mother from the Abu Daya family home, which was targeted by an Israeli airstrike in the Zaitoun area, south of Gaza City. pic.twitter.com/FmRpEM1xNa

— Quds News Network (@QudsNen) November 27, 2024