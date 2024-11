«Τρελό μέλι»: Ποια είναι η τροφή που κατατρόπωσε τον στρατό του Ξενοφώντα;

Η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας της Τουρκίας είναι ένα από τα δύο μόνο μέρη στον κόσμο που παράγουν αυτό που οι ντόπιοι αποκαλούν «ντελιμπάλ» ή «τρελό μέλι».

Συγκεκριμένα, μπαλ σημαίνει «μέλι» και ντελί σημαίνει «τρελό» ή «τρελαμένο»

Το μόνο άλλο μέρος που υπάρχει αυτό το «τρελό» γλύκισμα, είναι η οροσειρά Χίντου Κους των Ιμαλαΐων του Νεπάλ.

«Στα ανέγγιχτα δάση μας, το μωβ ροδόδενδρο ανθίζει την άνοιξη», λέει ο Κουτλουάτα, μελισσοκόμος της περιοχής, στο CNN.

«Οι μέλισσες συλλέγουν νέκταρ από αυτά τα λουλούδια και έτσι παίρνουμε το τρελό μέλι».

Το νέκταρ περιέχει μια φυσική τοξίνη που ονομάζεται γκριγιανοτοξίνη.

Η ποσότητα που μπαίνει στο μέλι ποικίλλει ανάλογα με την εποχή και τα άλλα λουλούδια με τα οποία τρέφονται οι μέλισσες.

🪷 The third Saturday in August is World Honey Bee Day … As a boy in #Bithynia (modern Turkey), Antinous must have tasted “Mad Honey” (“deli bal” in Turkish) … bees honey made from rhododendron blossoms. It has a neurotoxin that causes hallucinations when mixed with drinks.… pic.twitter.com/Bk6bresDVl

— Antinous the Gay God (@antinousgaygod) August 17, 2024