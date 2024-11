Λίαμ Πέιν: Τον κλείδωσαν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και προσπάθησε να διαφύγει από το μπαλκόνι

Νέα αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση του θανάτου του Λίαμ Πέιν. Ο τραγουδιστής «έφυγε» από τη ζωή μετά από πτώση από τον 3ο όροφο του ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες όπου διέμενε.

Πρίν λίγες μέρες, υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου δημοσιεύτηκε από την Daily Mail με την ηλεκτρονική χρονοσήμανση να δημιουργεί ερωτηματικά σε σχέση με τις συνθήκες της πτώσης του μουσικού ο οποίος ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Τώρα, μαρτυρίες σε συνδυασμό με το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, την κλήση στο 911 και την έκθεση της αστυνομίας, οδηγούν στο συμπέρασμα πως ο Λίαμ Πέιν προσπάθησε να βγει από το δωμάτιο του ξενοδοχείου του μέσω του μπαλκονιού στον τρίτο όροφο όταν έχασε τη ζωή του πέφτοντας, σύμφωνα με το TMZ.

Το TMZ εξασφάλισε βίντεο από την κάμερα ασφαλείας του λόμπι του ξενοδοχείου CasaSur Palermo στο Μπουένος Άιρες, που τραβήχτηκε λίγες στιγμές πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή. Στα πλάνα – που τραβήχτηκαν την ώρα που ο Λίαμ φέρεται να προκαλούσε αναστάτωση και να είχε «αλλοπρόσαλλη» συμπεριφορά στον χώρο του ξενοδοχείου – τρεις υπάλληλοι φαίνονται να τον οδηγούν πίσω στο δωμάτιό του.

It seems Liam Payne was trying to escape from his hotel room when he fell to his death. Harvey & Charles discuss with our producer Brian Andrews who is out in Buenos Aires working on the story. pic.twitter.com/vWJEPzhDqf

Σύμφωνα με το TMZ, ο Λίαμ Πέιν πάλεψε με τους υπαλλήλους που προσπαθούσαν να τον αναγκάσουν να επιστρέψει στο δωμάτιό του. Ο ίδιος έχει μιλήσει στο παρελθόν για το πώς του ήταν δύσκολο να βρίσκεται κλειδωμένος σε δωμάτια ξενοδοχείου, όπως συνέβαινε συχνά κατά την εποχή των One Direction. Θυμίζουμε ότι ο Λίαμ Πέιν είχε μιλήσει ανοιχτά για το γεγονός πως η εν λόγω συμπεριφορά των υπευθυνων για το συγκρότημα τον είχε ωθήσει στην κατανάλωση ουσιών και αλκοόλ. Στο βίντεο φαίνεται ένας υπάλληλος να χρησιμοποιεί ένα κλειδί για να ανοίξει την πόρτα του Λίαμ και να τον κλείνει μέσα.

Exclusive: Liam Payne was trying to escape from his hotel when he fell to his death, and the hotel knew he was threatening to use the balcony as the means to escape, but left him by himselfhttps://t.co/z8U8sJOHzY

— TMZ (@TMZ) November 25, 2024