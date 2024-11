Αγγελία ζήταγε από τους ενδιαφερόμενους να πληρώσουν για τη θέση εργασίας - Θα ήταν απλήρωτοι για έναν χρόνο

Σάλο έχει προκαλέσει η αγγελία για μία θέση εργασίας στην ινδική εφαρμογή παράδοσης Zomato, την οποία δημοσίευσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας. Η αγγελία αναζητούσε έναν επικεφαλής προσωπικού στα μέσα κοινωνικής δικτύωση, έχοντας δύο «παγίδες».

Σύμφωνα με την αγγελία δεν θα υπήρχε μισθός για τον πρώτο χρόνο και ο επιτυχών υποψήφιος θα έπρεπε να πληρώσει στην εταιρεία 2 εκατομμύρια ινδικές ρουπίες (περίπου 23.670 δολάρια) για το προνόμιο του ρόλου, όπως αναφέρει το CNN.

«Βασικά προσπαθεί να εξυψώσει αυτούς που είναι ήδη ψηλά», έγραψε ένας χρήστης, αναφερόμενος στον CEO της Zomato, Deepinder Goyal. Ένας άλλος ανέφερε: «Μια δουλειά υποτίθεται ότι σας βοηθάει να πληρώνετε λογαριασμούς και να βάζετε φαγητό στο τραπέζι. Δεν μπορείτε να περιμένετε από τους ανθρώπους να εργάζονται δωρεάν».

Στην ανάρτηση, ο Goyal δήλωσε ότι η αμοιβή θα δωρηθεί στη ΜΚΟ του Feeding India, αναφερόμενος στο ρόλο ως ένα «γρήγορο πρόγραμμα μάθησης» που θα προσφέρει «10 φορές περισσότερα μαθήματα» από ένα μάθημα διοίκησης.

Ωστόσο, σε μια ενημέρωση το βράδυ της Πέμπτης, ο Goyal αποκάλυψε ότι η απαίτηση καταβολής τέλους ήταν απλώς ένα κόλπο. «Ήταν απλώς ένα «φίλτρο», για να βρούμε ανθρώπους που είχαν τη δύναμη να εκτιμήσουν την ευκαιρία», δήλωσε ο Goyal.

Η ανάρτηση κατάφερε να κερδίσει την προσοχή, καθώς και περισσότερους από 18.000 αιτούντες μέσα σε μόλις 24 ώρες.

Update: I am looking for a chief of staff for myself. pic.twitter.com/R4XPp3CefJ

— Deepinder Goyal (@deepigoyal) November 20, 2024