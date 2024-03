Αγγελία εργασίας στον «παράδεισο» – Απομακρυσμένο νησί υπόσχεται μισθό 175.000 ευρώ

Εάν σας έλεγαν πώς ζητείται άτομο για εργασία στο πιο όμορφο νησί της Σκωτίας, με μισθό πάνω από 175.000 ευρώ θα πηγαίνατε;

Συγκεκριμένα ένα από τα πιο απομακρυσμένα ιατρεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, που εξυπηρετεί τα νησιά της Εβριδίας, Uist και Bendecula προσφέρει τον μισθό των 175.271 ευρώ για να προσελκύσει γιατρούς να ζήσουν και να εργαστούν εκεί.

Στο κοντινό Isle of Rum, γονείς αναζητούν νέο δάσκαλο για τους πέντε μαθητές του δημοτικού και δύο παιδιά νηπιαγωγείου, με πακέτο αποδοχών που φτάνει τις 79.000 ευρώ, σε μία προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η κρίση προσλήψεν σε πολλές αγροτικές υπηρεσίες.

Για τους κατοίκους δεν είναι απλώς δουλειές, είναι νέοι άνθρωποι που θα ζήσουν και θα εργαστούν στην καρδιά των νησιωτικών κοινωνιών της Σκωτίας.

«Πάντα κοιτάμε ποιος έρχεται, το άτομο και την οικογένειά του», είπε ο Gordon Jamieson διευθύνων σύμβουλος του NHS Western Isles.

Ψάχνουμε ευκαιρίες για συνεργάτες, όχι μόνο για επιτυχημένους ανθρώπους. Δεν είναι επιλογή όλων να έρθουν και να μείνουν σε ένα απομακρυσμένο νησί. Για τους επαγγελματίες υγείας, «όταν επιλέγεται ένα μέρος όπως το Uist αι το Bendecula σε όρους δουλειάς, είναι απομακρυσμένο».

Would a £150,000 wage tempt you to a Scottish island? https://t.co/8GzYOucgXu

— BBC News (World) (@BBCWorld) March 5, 2024