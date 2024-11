Ένα σκηνικό βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας έπιασαν οι κάμερες ασφαλείας σε εκθεσιακό κέντρο στην Κίνα, όταν ένα από τα ρομπότ AI επαναστάτησε και ξεσήκωσε και τα υπόλοιπα.

Συγκεκριμένα, τα ρομπότ βρίσκονταν στο εκθεσιακό κέντρο της Σαγκάης και στα πλάνα φαίνεται ένα από αυτά να κινείται στους διαδρόμους μέχρι που φτάνει σε μια σειρά άλλα ρομπότ και στέκεται μπροστά τους. Μάλιτα ανοίγει διάλογο προσπαθώντας να τους πείσει να κάνουν… απεργία.

Το σκηνικό είναι ανατριχιαστικό, ειδικά μετά το περιστατικό με το ρομπότ – δημόσιο υπάλληλο στη Νότια Κορέα, το οποίο τον περασμένο Ιούνιου… αυτοκτόνησε πέφτοντας από τις σκάλες.

🤖 A tiny robot named Erbai ‘kidnapped’ 12 larger robots from a showroom in Shanghai! The incident, captured on CCTV, went viral. Erbai used persuasive dialogues to coax the robots away. #AI #TechNews #Robotics https://t.co/kWDTLOejQ6 pic.twitter.com/ltITy28obh

