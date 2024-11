Η ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα βαθαίνει λόγω της πλήρους κατάρρευσης του νόμου και της τάξης.

Ταυτόχρονα η σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς καθιστά τον θύλακα μη κατοικήσιμο, δήλωσε την Παρασκευή ανώτερος αξιωματούχος της κύριας υπηρεσίας βοήθειας του ΟΗΕ εκεί, της UNRWA.

Η αξιωματούχος της UNRWA Νάταλι Μπουκλί δήλωσε επίσης ότι τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν κατά ανώτερων ισραηλινών πολιτικών καθώς και ενός ηγέτη της Χαμάς από το Διεθνές Δικαστήριο σημαίνουν ότι θα υπάρξει απολογισμός για τα δεινά που προκλήθηκαν σε εκατομμύρια ανθρώπους.

«Ουσιαστικά ολόκληρος ο πληθυσμός της Γάζας βρίσκεται σε απελπιστική ανάγκη για βοήθεια εν μέσω ενός επερχόμενου λιμού», δήλωσε η Μπουκλί, αναπληρώτρια γενική επίτροπος προγραμμάτων και συνεργασιών της UNRWA.

Το ισραηλινό κοινοβούλιο ψήφισε τον περασμένο μήνα νόμο που θα απαγορεύσει στη UNRWA να λειτουργεί στη χώρα όταν τεθεί σε ισχύ στα τέλη Ιανουαρίου.

Ο γενικός επίτροπος της UNRWA, Φιλίπ Λαζαρινί, δήλωσε ότι η εφαρμογή του «θα έχει καταστροφικές συνέπειες».

Μιλώντας σε συνέδριο στην Κύπρο, η Μπουκλί δήλωσε ότι τα 500 φορτηγά βοήθειας που εισέρχονται καθημερινά στον παλαιστινιακό θύλακα πριν από τον πόλεμο, έχουν πλέον μειωθεί σε 37.

Επιπλέον οι προμήθειες αυτές κινδυνεύουν πλέον να υποστούν λεηλασία από εγκληματικές συμμορίες.

The looting of aid trucks meant for Gaza civilians.https://t.co/x2ibeO9ck8

— Thomas Pogge (@ThomasPogge) November 19, 2024