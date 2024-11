Μυθικό βίντεο: Ο Μπαρτζώκας είπε «εγώ είμαι το αφεντικό» και έδωσε τρεις ημέρες ρεπό στον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε ακόμη μία μεγάλη εμφάνιση στη Euroleague, επικράτησε εύκολα με 92-69 της Μπασκόνια και έφτασε στις 6 σερί νίκες, με αποτέλεσμα να φιγουράρει στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας και ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε ένα ιδιαίτερο δώρο στους παίκτες του.

Ο Έλληνας τεχνικός έδωσε τρεις μέρες ρεπό στους παίκτες του Ολυμπιακού μετά τη νίκη επί των Βάσκων και το έκανε με έναν απίθανο τρόπο. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις στην Stoiximan GBL, λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων, ο Μπαρτζώκας το εκμεταλλεύτηκε και έκανε δώρο έξτρα μέρα ξεκούρασης για όποιον παίκτη θέλει…

Who is the boss here??? 🫣

Coach B is the boss, and he gave it… 3 Days Off!! 😎#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/gMdMP3BUBI

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 21, 2024