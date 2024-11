Ο influencer του Θεού, που πέθανε σε ηλικία 15 ετών, αναμένεται να ανακυρηχθεί σε άγιο τον Απρίλιο

Ο Κάρλο Ακιούτις πέθανε από λευχαιμία το 2006 σε ηλικία 15 ετών, αλλά κιόλας τον έχουν ονομάσει «προστάτη άγιο του διαδικτύου». Σε λίγους μήνες, ο κόσμος θα έχει τον πρώτο του ψηφιακό άγιο.

Ο Πάπας Φραγκίσκος ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι τον Απρίλιο σχεδιάζει να αγιοποιήσει έναν έφηβο σχεδιαστή ιστοσελίδων που κατέγραφε θαύματα στο διαδίκτυο και χρησιμοποιούσε τις τεχνικές του δεξιότητες για να συντηρεί ιστοσελίδες για τοπικές καθολικές οργανώσεις.

Ο Κάρλο Ακιούτις, ο οποίος πέθανε από λευχαιμία στην Ιταλία το 2006 σε ηλικία 15 ετών, θα αγιοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Ιωβηλαίου για τους εφήβους στις 25 έως τις 27 Απριλίου, σύμφωνα με το Vatican News.

Το σώμα του Κάρλο Ακούτις εκτίθεται στην Ασίζη της Ιταλίας και παρόλο που οι αρχές της Καθολικής Εκκλησίας έχουν πει ότι το σώμα δεν είναι άφθαρτο, η σχεδόν άθικτη εμφάνισή του είναι εκπληκτική όπως θα δείτε στο βίντεο.

📹VIDEO | The body of Blessed Carlo Acutis is exposed in Assisi, Italy, and even though authorities within the Catholic Church have said the body is not incorrupt, his almost intact appearance is astounding. Future Saint Carlo Acutis, pray for us! pic.twitter.com/97I0BTq97K

— EWTN Vatican (@EWTNVatican) November 20, 2024