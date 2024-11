Επικό τρολάρισμα στην Κιμ Καρντάσιαν για τον νέο της… σύντροφο

Η Κιμ Καρντάσιαν, μετά τις περιπετειώδεις σχέσεις της, με τον Κάνιε Γουέστ να είναι αναμφίβολα ένας από τους πιο «δύσκολους» ανθρώπους για να συμβιώνει κάποια, φαίνεται ότι έχει επιλέξει «μοιραστεί» τη ζωή της με έναν νέο σύντροφο «χωρίς πολλές απαιτήσεις».

Ο νέος σύντροφος της Κιμ Καρντάσιαν είναι ένα ρομπότ

Η δισεκατομμυριούχος influencer μοιράστηκε τις κοινές τους στιγμές τόσο στο X όσο και στο Instagram Story της τη Δευτέρα με ένα βίντεο. Κατά πως φαίνεται, βέβαια, ο σύντροφος αυτός είναι ένα Tesla Optimus Robot, το οποίο φέρεται να αξίζει μεταξύ 20.000 και 30.000 δολαρίων.

Η γνωριμία του νέου «ζεύγους»

«Γεια! Μπορείς να το κάνεις αυτό; Σ’ αγαπώ;» είπε η Καρντάσιαν – η οποία έχει ήδη στην κατοχή της ένα Tesla Cybertruck – στο ανθρωπόμορφο ρομπότ, σχηματίζοντας με το ένα της χέρι μια καρδιά μισή.

Το ρομπότ της την χαιρέτησε και στη συνέχεια άπλωσε το χέρι του για να συμπληρώσει την καρδιά της. «Ξέρεις πώς να το κάνεις αυτό;», είπε έκπληκτη η επιχειρηματίας.

«Εντάξει, τι θέλεις να κάνουμε;» ρώτησε το ρομπότ, ενώ μιμούταν τις κινήσεις των χεριών ενός δρομέα.

«Πάμε να τρέξουμε», συμπέρανε η 44χρονη σταρ του «Keeping Up With the Kardashians», ενώ γέλασε.

Χωρίς προτροπή, το αυτόματο μηχάνημα άρχισε στη συνέχεια να χορεύει χούλα. «Ω! Είσαι Χαβανέζος», άφησε να εννοηθεί η Καρντάσιαν πριν το ρωτήσει αν μπορεί να της στείλει ένα φιλί.

Αφού έδειξε στο ρομπότ πώς να το κάνει και του έδωσε εντολή να σηκώσει το «χέρι του στο πρόσωπο» κι εκείνο ανταπέδωσε με επιτυχία τη χειρονομία.

«Είσαι τόσο χαριτωμένος! Πόσο ψηλός είσαι;» ρώτησε το ρόμποτ το οποίο τοποθέτησε το χέρι του εκέι που έφτανε το ύψος του.

«Ω, είσαι τόσο ψηλός», απάντησε η συνιδρύτρια της Skims, καθώς το ρομπότ άρχισε να «τρέχει» ξανά.

«Ωπ! Φυσικά! Μένεις σε φόρμα τρέχοντας», είπε η Κιμ Καρντάσιαν ενώ γελούσε, παραδεχόμενη ότι «αυτή η κίνηση του τρεξίματος την [την] κερδίζει κάθε φορά».

Στη συνέχεια, το «ζευγάρι» έπαιξε ένα παιχνίδι «πέτρα, χαρτί, ψαλίδι»- η Καρντάσιαν μέτρησε μέχρι το τρία πριν κρατήσει το «ψαλίδι» και το ανδροειδές έδειξε το «χαρτί».

«Ω, είσαι λίγο αργός», σχολίασε η Καρντάσιαν. «Σε νίκησα».

Το τρολάρισμα στα social media

Οι θαυμαστές στο διαδίκτυο δεν θα μπορούσαν να μην κάνουν πλάκα με την ανύπαντρη διάσημη, με έναν να σχολιάζει: «Γεια σου Κιμ, συγχαρητήρια που βρήκες τον απόλυτο φίλο χωρίς πολλές απαιτήσεις! Δεν τρώει, δεν κοιμάται, ούτε αφήνει το καπάκι της τουαλέτας σηκωμένο. Απλά πρόσεχε την ενημέρωση του λογισμικού για την παγκόσμια κυριαρχία. #RobotRomance #LoveConquersTech .»

*Πηγή: Page Six