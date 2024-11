Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ρωσική επίθεση με πύραυλο στην Οδησσό, στη νότια Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της περιοχής.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ρωσική επίθεση προκάλεσε τον θάνατο 8 ανθρώπων και τον τραυματισμό 39. Τέσσερα παιδιά περιλαμβάνεται μεταξύ των τραυματιών. Τέσσερις άνθρωποι είναι σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε ο Ολεχ Κίπερ, κυβερνήτης της περιφέρειας, μέσω Telegram.

«Ο εχθρός με ύπουλο τρόπο έστειλε τον πύραυλό του προς κατοικημένη περιοχή, μια περιοχή με εμπορική δραστηριότητα», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Γκενάντι Τρουχάνοφ μέσω Telegram επιβεβαιώνοντας τον αρχικό απολογισμό των 8 νεκρών.

