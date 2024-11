Vestiaire Collective – Μπήκαμε στον ναό του επώνυμου vintage κι εντοπίσαμε ευκαιρίες μέχρι 100 ευρώ

«Αν ξέρεις, ξέρεις» -κατά το «If You Know You Know» του γνωστού τράπερ, που λατρεύει κι αυτός τα επώνυμα brands. Τοιουτοτρόπως, όποιος έχει υπόψη του το Vestiaire Collective, μπορεί να κάνει μια ψηφιακή τσάρκα και να εντοπίσει φάσιον θησαυρούς, οι οποίοι μπορεί να ανήκαν σε άλλους πριν αλλά τώρα μπορούν να περάσουν στην ιδιοκτησία του και να συμπληρώσουν τη γκαρνταρόμπα του με «ψαγμένα» κομμάτια, τα οποία φέρουν δυνατή υπογραφή.

Το Vestiaire Collective έτσι κι αλλιώς αυτή την κουλτούρα έχει υιοθετήσει, βάσει αυτής της συνθήκης, της «μεγάλης ευκαιρίας», φτιάχτηκε, ωστόσο, τώρα που βρισκόμαστε σε εβδομάδα Black Friday κι όλος ο πλανήτης αναζητάει τη χαμηλότερη τιμή, αυτό το σάιτ των επώνυμων ρούχων παίζει δυνατά.

Έτσι βάζοντας στα φίλτρα ταβάνι τα 100 ευρώ είδαμε τι επώνυμο μπορούμε να αποκτήσουμε. Μια χαρά

Tο Vestiaire Collective λειτουργεία αμφίδρομα

Με αυτό το σκεπτικό μπήκαμε κι εμείς αναζητώντας items που αξίζει τον κόπο να εκταμιευθούν κάποια χρήματα για την απόκτησή τους. Άλλωστε, η μόδα μπορεί να λειτουργήσει σε πολλές περιπτώσεις σαν ασπίδα απέναντι στην καθημερινή παράνοια.

Στο σημείο αυτό να πούμε ότι το Vestiaire Collective λειτουργεία αμφίδρομα, μπορεί, δηλαδή, κανείς να πουλήσει ρούχα, παπούτσια ή αξεσουάρ αλλά και να αγοράσει φυσικά.

