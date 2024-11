Στο «εδώλιο» στήνουν τη Γούπι Γκολντμπεργκ δεξιοί πολιτικοί – Την κατηγορούν ότι δυσφήμισε διάσημο φούρνο

Η πολυβραβευμένη αφροαμερικανίδα ηθοποιός Γούπι Γκόλντμπεργκ καλείται να απολογηθεί, επειδή είπε ότι νεοϋορκέζικος φούρνος αρνήθηκε τις παραγγελίες της λόγω των πολιτικών της πεποιθήσεων, καθώς είναι ένθερμη πολέμιος του Τραμπ.

Την κλήση της σε απολογία ζήτησαν Ρεπουμπλικανοί πολιτικοί των τοπικών αρχών, όπως ο πρόεδρος του δημοτικού διαμερίσματος του Στέιτεν Άιλαντ Βίτο Φοσέλα. Φαίνεται πως η εκλογή του Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ τους έχει οδηγήσει σε παροξυσμό, καθώς διοργάνωσαν ειδική συνέντευξη Τύπου για να επιπλήξουν την Γκόλντμπεργκ, για την αυθάδειά της.

Η 69χρονη σήμερα Γούπι Γκόλντμπεργκ είναι συμπαρουσιάστρια της δημοφιλούς εκπομπής «Τhe View». Για τα γενέθλιά της, τα οποία γιόρτασε «ζωντανά» στην τηλεόραση ζήτησε από την έναν διάσημο φούρνο του Στέιτεν Άιλαντ, το Holterman’s Bakery, να της φτιάξει μια ιδιαίτερη λιχουδιά για να κεράσει τους συμπαρουσιαστές της. Πρόκειται για την ξακουστή Σαρλότ α λα Ρους ή Ρωσική Σαρλότ, ένα ιδιαίτερο επιδόρπιο, με παντεσπάνι, κρέμα και φρούτα, που ήταν το αγαπημένο γλυκό της μητέρα της Γούπι όταν ήταν παιδί. Ο φούρνος, που μετρά 159 χρόνια συνεχούς λειτουργίας και θεωρείται τοπόσημο του Στέιτεν Άιλαντ, κατασκευάζει μικρές ρωσικές σαρλότ, με κεράσια και σαντιγί, που είναι οι διάσημες σπεσιαλιτέ του.

Holtermann’s Bakery in Staten Island will be suing Whoopi Goldberg & @ABCNetwork because Whoopi lied that the bakery refused her service because of her political beliefs.

The bakery has been having issue with a boiler causing limited baking and couldn’t do standalone orders.… pic.twitter.com/UobJoFaKZA

— Zade Smith (@ZadeSmith4) November 15, 2024