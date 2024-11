Χιου Γκραντ: Αποκάλυψε πως κρύβεται στην τουαλέτα για να αποφύγει τα παιδιά του

Ο αγαπημένος ηθοποιός, Χιου Γραντ, βρέθηκε καλεσμένος στο Kelly Clarkson Show κι έδωσε μια συνέντευξη στην οποία μίλησε, μεταξύ άλλων, και για την πατρότητα.

Μάλιστα, ο 64χρονος, ενώ αφηγούταν την εμπειρία του να ζει στο σπίτι με τα πέντε του παιδιά την χαρακτήρισε «αφόρητη», καθώς, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, αυτά κάνουν διαρκώς φασαρία.

