Χιου Γκραντ: Δωρεά 20.000 λίρες στον υδραυλικό με τη χρυσή καρδιά

Ο Τζέιμς Άντερσον έχει αγγίξει τις καρδιές της Μεγάλης Βρετανίας με τη γενναιοδωρία του. Ο τεχνίτης συνηθίζει να προσφέρει δωρεάν υδραυλικές εργασίες σε εύθραυστους συνταξιούχους με καρκίνο, ενώ δώρισε σχεδόν 13.000 λίρες για να βοηθήσει ένα επτάχρονο αγόρι με αναπηρία να αποκτήσει βιονικό χέρι.

Ο κ. Άντερσον έχει βοηθήσει χιλιάδες ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία που έχουν ανάγκη από τότε που έκλεισε την ιδιωτική του εταιρεία και ξεκίνησε τη μη κερδοσκοπική εταιρεία, και έγινε viral μετά την ανάρτηση στο διαδίκτυο μιας φωτογραφίας του λογαριασμού που έστειλε σε μια 91χρονη γυναίκα με οξεία λευχαιμία. Το ποσό; Μηδέν λίρες.

