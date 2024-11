Πολύ κοντά στο δεύτερο pot στα προκριματικά του Μουντιάλ: Τι χρειάζεται η Εθνική για να το καταφέρει…

Η πρωτιά στον όμιλο του Nations League απομακρύνθηκε μετά την ήττα με 3-0 από την Αγγλία στο ΟΑΚΑ, όμως η Εθνική Ελλάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει στρώσει το έδαφος με τις εμφανίσεις και την ως τώρα πορεία της για κάτι καλό στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Αν η Ιρλανδία δεν μας κάνει κάποιο δώρο την τελευταία αγωνιστική απέναντι στην Αγγλία, τότε η Ελλάδα θα τερματίσει στην 2η θέση του γκρουπ και ουσιαστικά δεν θα πάρει κάτι από το Nations League και θα κυνηγήσει την πρόκριση στο Μουντιάλ, μέσω των προκριματικών.

Εκεί που όπως όλα δείχνουν η γαλανόλευκη θα ανέβει ένα γκρουπ δυναμικότητας, από το Pot 3 στο Pot 2, κάτι που σημαίνει πως θα γλιτώσει έναν μεγάλο αντίπαλο από τον όμιλό της.

Συγκεκριμένα, η Εθνική μας ομάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 22η θέση του ευρωπαϊκού ranking της FIFA, βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το να κλειδώσει θέση στο Pot 2 και πρέπει να γίνουν απίστευτα πράγματα για να αλλάξει αυτό.

Greece 🇬🇷 fell behind Romania 🇷🇴 in FIFA ranking.

Norway 🇳🇴 overtook Czechia 🇨🇿.

If Scotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 wins both their matches, this is what other teams need to stay in Pot 2:

🔹 GRE 🇬🇷 1 draw

🔹 NOR 🇳🇴 1 win

🔹 SVK 🇸🇰 1 win (or 2 draws)

🔹 ROU 🇷🇴 1 win and 1 draw

🔹 CZE 🇨🇿 1 win and… pic.twitter.com/k7fdDfEqPg

— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 14, 2024