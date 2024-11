Η άνοδος της ισχυρής βιομηχανίας ναρκωτικών στη Ρωσία και το «σκοτεινό διαδίκτυο»

Σε πόλεις και κωμοπόλεις στη Ρωσία, κάθε λεπτό μπορείς να βρεις χιλιάδες δέματα ναρκωτικών θαμμένα στο έδαφος, στερεωμένα με μαγνήτες σε στύλους ή κολλημένα με ταινία κάτω από τα περβάζια παραθύρων, περιμένοντας να τα παραλάβουν οι πελάτες.

Από τους δρόμους της Μόσχας μέχρι τις απομακρυσμένες πόλεις της Σιβηρίας, η αγορά παράνομων ναρκωτικών από χέρι σε χέρι – που είναι η συνήθης πρακτική παγκοσμίως – βρίσκεται σε ύφεση, σύμφωνα με τον Guardian.

Αντ’ αυτού, οι σακούλες με τα ναρκωτικά σε μέγεθος λιανικής πώλησης κρύβονται με τη χρήση κατασκοπευτικών μέσων από έναν στρατό νεαρών kladmen (άνθρωποι της κρυψώνας), οι οποίοι ανεβάζουν τις τοποθεσίες των dead drops (σημεία παραλαβής), οι οποίες ξεκλειδώνονται όταν οι πελάτες κάνουν μια ηλεκτρονική αγορά.

«Όλοι όσοι είναι άνω των 14 ετών στη Ρωσία γνωρίζουν για τους kladmen και τα dead drops», δήλωσε ένας Ρώσος δικηγόρος που ειδικεύεται στον χώρο των ναρκωτικών.

Υπάρχει ακόμη και ένας οδηγός με οδηγίες, η Βίβλος του Kladman, ο οποίος δίνει οδηγίες στους μεταφορείς για το πώς να συσκευάζουν και να κρύβουν τα ναρκωτικά αποφεύγοντας την αστυνομία και τους «γλάρους» (εξειδικευμένοι κλέφτες που ψάχνουν τις κρυψώνες των δεμάτων).

Όμως, το θέμα δεν είναι μόνο τα dead drops.

Πίσω από αυτόν τον νέο τρόπο αγοράς ναρκωτικών, σύμφωνα με έκθεση της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας κατά του Διακρατικού Οργανωμένου Εγκλήματος (GI-TOC), βρίσκεται μια νέα γενιά ομάδων οργανωμένου εγκλήματος οι οποίες κατέχουν τεχνολογικές γνώσεις και χαρακτηρίζονται από αυτοπροβολή και βία.

Στο πλαίσιο του αυστηρού καθεστώτος κατά των ναρκωτικών της Ρωσίας και της γεωπολιτικής απομόνωσης, έχει αναπτυχθεί μια ισχυρή βιομηχανία ναρκωτικών στο darknet (σκοτεινό διαδίκτυο).

🧑‍💻 There’s a new model of global drug trade powered by darknet markets and dead drops, pioneered in Russia and now spreading globally.

With 93% of the global darknet share, Russian markets generate $1.5 billion annually.

Learn more in our report: https://t.co/Fn1ayJs10K pic.twitter.com/0t7MGwckLV

— Global Initiative (@GI_TOC) November 13, 2024