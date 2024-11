Αυτή ήταν η τελευταία καταχώρηση της βασίλισσας Ελισάβετ στο ημερολόγιό της λίγο πριν πεθάνει

Είναι γνωστό πως η βασίλισσα Ελισάβετ διατηρούσε ημερολόγιο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της και ίσως περίμενε πως οι βασιλικοί συντάκτες θα το αναζητήσουν, όταν θα έχει φύγει από τη ζωή. Αυτή τη φορά, έγινε γνωστό το τι είχε καταγράψει λίγες ημέρες πριν φύγει από τη ζωή στο Balmoral.

Στα 96 της, η ίδια εργαζόταν πάνω σε μια ανανεωμένη βιογραφία του βασιλιά Καρόλου με τίτλο «The Making of a King: Charles III and the Modern Monarchy» και ο βασιλικός βιογράφος Ρόμπερτ Χάρντμαν περιέγραψε την ανακάλυψη της τελευταίας ημερολογιακής καταχώρησης της.

Queen Elizabeth II last diary entry has been revealed, and it’s exactly what royal watchers would have expected from the long-serving, iconic ruler. https://t.co/TS5FrisZYo

