«Ο κόσμος πρέπει να πληρώσει»

Ξεκίνησε η μεγάλη διάσκεψη COP29 για το κλίμα, στο Αζερμπαϊτζάν, όπου αναμένεται να συζητηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να μπορέσει η γη να βελτιώσει την κλιματική κρίση στην οποία βρίσκεται, κάτι που φαντάζει πλέον άπιαστο όνειρο.

Η διπλωματία υπέρ του κλίματος θα παραμείνει ενεργή, εκτίμησε σήμερα ο επικεφαλής του ΟΗΕ Κλίμα Σάιμον Στιλ, μια έμμεση αναφορά στην εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία στις ΗΠΑ.

«Πολλοί από εσάς έγραψαν για τις επιπτώσεις που θα έχουν στο κλίμα τα πολιτικά γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων. Θα πω απλώς ότι η διαδικασία μας είναι σταθερή, είναι ισχυρή και θα συνεχιστεί», τόνισε ο Στιλ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου κατά τη δεύτερη ημέρα της διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP29) που διεξάγεται στο Μπακού.

Παράλληλα ο ίδιος άσκησε πιέσεις στις χώρες όλου του κόσμου να μειώσουν το συντομότερο δυνατό τα αέρια του θερμοκηπίου, προειδοποιώντας ότι «αν όλες οι χώρες δεν καταφέρουν να μειώσουν κατά πολύ τις εκπομπές τους, κάθε χώρα και κάθε νοικοκυριό θα πληγούν ακόμη πιο σκληρά σε σχέση με τώρα. Θα ζούμε σε έναν μόνιμο πληθωριστικό εφιάλτη».

«Η κλιματική κρίση είναι επίσης κρίση κόστους ζωής σε κάθε οικονομία, σε όλο τον κόσμο. Την ώρα που κλιματικές καταστροφές πλήττουν τις εφοδιαστικές μας αλυσίδες και τη γεωργική παραγωγή πιο σκληρά κάθε εβδομάδα, η κλιματική δράση είναι μια παγκόσμια εγγύηση έναντι του πληθωρισμού», σημείωσε ο Στιλ.

Βασικό διακύβευμα αυτής της COP, που θα διαρκέσει ως τις 22 Νοεμβρίου, είναι να οριστεί το ποσό της βοήθειας που θα προσφέρουν οι ανεπτυγμένες χώρες στις αναπτυσσόμενες προκειμένου να αποδεσμευθούν από τα ορυκτά καύσιμα και να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως οι καύσωνες και οι πλημμύρες.

«Το να βοηθήσουμε κάθε χώρα να αναλάβει ισχυρή κλιματική δράση είναι 100% προς το συμφέρον όλων των χωρών, ακόμη και των μεγαλύτερων και των πλουσιότερων. Διότι η κλιματική κρίση μετατρέπεται γρήγορα σε δολοφόνο της οικονομίας», εκτίμησε ο Στιλ.

«Απευθύνομαι σε όλες τις χώρες: ας πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν την πολυτέλεια να επιτρέψουν στις κυβερνήσεις τους να φύγουν από την COP29 χωρίς ένα ισχυρό αποτέλεσμα», υπογράμμισε ο επικεφαλής του ΟΗΕ Κλίμα.

The World Leaders Climate Action Summit at the 29th session of the Conference of the Parties (COP29) to the UN Framework Convention on Climate Change commenced on November 12 in Baku.

President Ilham Aliyev delivered a speech at the opening ceremony of the World Leaders Summit.… pic.twitter.com/ipbO7tcpd1

— COP29 Azerbaijan (@COP29_AZ) November 12, 2024