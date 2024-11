Προξενιό, διαδικτυακά ή από φίλους; Από που γνωρίζονταν τα ζευγάρια από το 1930 έως και το 2024

Ο τρόπος με τον οποίον γνωρίζονται πλέον τα ζευγάρια έχει αλλάξει για τα καλά.

Όμως, πώς άρχισαν όλα;

Τον Φεβρουάριο του 2012, ένας 25χρονος επιχειρηματίας στον τομέα της τεχνολογίας, ο Sean Rad, παρουσίασε μια ιδέα για μια εφαρμογή γνωριμιών με την ονομασία «MatchBox» σε μια εκδήλωση hackathon (Μαραθώνιος προγραμματισμού) στην Καλιφόρνια.

Ο Rad κέρδισε το hackathon, τράβηξε τα βλέμματα των επενδυτών και στη συνέχεια συγκέντρωσε πάνω από 50.000 δολάρια για τη νεοσύστατη επιχείρησή του. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2012, η εφαρμογή είχε κυκλοφορήσει στο App Store με ένα νέο, εύηχο όνομα: «Tinder».

Ο Rad δεν θα μπορούσε να έχει επιλέξει ένα πιο εύστοχο όνομα για τη λαμπερή νέα εφαρμογή γνωριμιών του: ενώ μπορεί να πίστευε ότι είχε βρει κάτι όταν παρουσίασε την ιδέα του στις αρχές του 2012, είναι απίθανο να μπορούσε να προβλέψει πόσο μεγάλη επίδραση θα είχε το Tinder στην κοινωνία.

Έρευνα που δημοσιεύθηκε στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου προγράμματος «Πώς γνωρίζονται τα ζευγάρια» του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ διαπίστωσε ότι το 2012, για πρώτη φορά, η «διαδικτυακή γνωριμία» ξεπέρασε την «μέσω φίλων» ως ο πιο συνηθισμένος τρόπος γνωριμίας με έναν σύντροφο. Έκτοτε, η διαδικτυακή γνωριμία συνεχίζει να ξεπερνά κάθε άλλο τρόπο εύρεσης της αγάπης. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το 2024, ένα κολοσσιαίο 61% όλων των ζευγαριών θα γνωριστούν μέσω διαδικτυακών γνωριμιών. Η γνωριμία μέσω φίλων παραμένει στη δεύτερη θέση – αλλά μόνο ένα ευτελές 14% των ζευγαριών γνωρίζονται με αυτόν τον τρόπο.

Τι γίνεται με τα ζευγάρια στον κινηματογράφο και τη λογοτεχνία;

Παραδόξως, η κυριαρχία των εφαρμογών γνωριμιών δεν αντικατοπτρίζεται στην κουλτούρα μας. Στις ταινίες και τις τηλεοπτικές εκπομπές για την αγάπη, οι πραγματικές γνωριμίες εξακολουθούν να κυριαρχούν.

Στην ταινία Rye Lane της Raine Allen Miller του 2023, για παράδειγμα, οι πρωταγωνιστές Dom και Yas γνωρίζονται αφού ο Yas βρίσκει τον Dom να κλαίει σε μια δημόσια τουαλέτα.

Στην ταινία Anyone But You του Will Gluck (βασισμένη στο «Πολύ κακό για το τίποτα» του Σαίξπηρ), που κυκλοφόρησε επίσης το 2023, η Bea και ο Ben συναντιούνται για πρώτη φορά σε μια καφετέρια. Θα περίμενε κανείς ότι η Emily Cooper, μια νεαρή, φλογερή millennial που πέφτει με αλεξίπτωτο στη μέση της πόλης του έρωτα, θα είχε κατεβάσει το Hinge αλλά οι εφαρμογές γνωριμιών απουσιάζουν επιδεικτικά και στο Emily in Paris. Ο Gabriel είναι ο γείτονάς της στον κάτω όροφο- γνωρίζει τον Alfie σε ένα μάθημα γαλλικών- και ο Marcello, ο τελευταίος της έρωτας, τη γνωρίζει αφού τη βοηθάει να κατέβει μια δύσκολη πίστα στο σκι.

Τα apps για γνωριμίες απουσιάζουν αισθητά από τη λογοτεχνία, επίσης. Στο Intermezzo της Sally Rooney – ίσως η πιο αναμενόμενη ερωτική ιστορία του 2024 – ο πρωταγωνιστής Ivan γνωρίζει τη Margaret κατά τη διάρκεια ενός τουρνουά σκακιού: εκείνος βρίσκεται εκεί για να διαγωνιστεί, ενώ εκείνη είναι η διευθύντρια προγράμματος στο κέντρο τεχνών όπου διεξάγεται το τουρνουά. Στην πραγματικότητα, παρά το γεγονός ότι η Rooney έχει χαρακτηριστεί ως μια κατεξοχήν «millennial» συγγραφέας, σχεδόν όλα τα ζευγάρια στο έργο της συναντιούνται εκτός διαδικτύου: στο Normal People, η Marianne και ο Connell γνωρίζονται για πρώτη φορά επειδή η μητέρα του Connell καθαρίζει το σπίτι της Marianne- στο Conversations with Friends, ο Nick και η Melissa συναντούν για πρώτη φορά την Frances και την Bobbi σε μια εκδήλωση.

Είναι αυτονόητο ότι η μυθοπλασία δεν πρέπει πάντα να είναι «ρεαλιστική» ή να αντικατοπτρίζει τέλεια την πραγματικότητα: αλλά δεν είναι παράξενο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων γνωρίζονται στο διαδίκτυο, και όμως δεν βλέπουμε αυτό να αντικατοπτρίζεται καθόλου στις ρομαντικές ιστορίες;

*Με πληροφορίες από: Dazed | Serena Smith