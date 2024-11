Το νέο format του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων

Η FIFA ανακοίνωσε όλες τις αλλαγές αλλά και προσθήκες κανονισμών όπως το όριο παικτών, τα πρόστιμα και την ειδική μεταγραφική αγορά που θα ισχύουν από το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Στη συγκεκριμένη διοργάνωση θα λάβουν μέρος 32 ομάδες με τις 31 να είναι ήδη γνωστές και την κενή θέση να πηγαίνει στον νικητή του Copa Libertadores με τις Ατλέτικο Μινέιρο και Μποταφόγκο να είναι οι δυο φετινοί φιναλίστ του θεσμού.

Πρώτη καινοτομία στην διοργάνωση είναι το μεταγραφικό παράθυρο που θα είναι αποκλειστικά για το τουρνουά και θα ισχύει από την 1η έως τις 10 Ιουνίου. Βέβαια, η FIFA έχει καταστήσει σαφές ότι κανένας παίκτης δεν θα επιτρέπεται να αλλάξει ομάδα κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Τι θα συμβεί όμως αν ένας παίκτης πάρει μεταγραφή από μια συμμετέχουσα ομάδα σε μία άλλη πριν την έναρξη του κυπέλλου; Σε αυτή την περίπτωση, η FIFAεξήγησε ότι «εάν δύο σύλλογοι επιθυμούν να συμπεριλάβουν τον ίδιο παίκτη στις αντίστοιχες προσωρινές λίστες τους, η Γενική Γραμματεία της FIFA θα καθορίσει τον σύλλογο που μπορεί να τον συμπεριλάβει, αφού λάβει υπόψη τις θέσεις όλων των σχετικών μερών».

Μεγάλη αλλαγή έρχεται και στο κομμάτι του αριθμου των παικτών που μπορούν να δηλωθούν. Η παγκόσμια ομοσπονδία αποφάσισε να επιτρέψει στις ομάδες να δηλώσουν από 26 έωα 35 ποδοσφαιριστές. Βέβαια, η αποστολή για τους αγώνες δεν μπορούν να υπερβεί τους 26 παίκτες. «Έντεκα βασικοί και το πολύ 15 αναπληρωματικοί μπορούν να κληθούν να παίξουν σε κάθε αγώνα».

