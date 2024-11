Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν σκοπεύει να συνεχίσει να καταβάλει προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό των πολέμων στη Λωρίδα της Γάζας και στον Λίβανο για όσο χρόνο του απομένει πριν αναλάβει τα καθήκοντά της η νέα κυβέρνηση, ανακοίνωσε σήμερα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Θα συνεχίσουμε να καταβάλουμε προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, τον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο, την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας (στη Γάζα) και είναι καθήκον μας να συνεχίσουμε αυτήν την πολιτική έως το μεσημέρι της 20ής Ιανουαρίου, όταν ο εκλεγμένος πρόεδρος θα αναλάβει τα καθήκοντά του», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μάθιου Μίλερ.

Ο υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει 11 ταξίδια στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, ασκεί πίεση εδώ και μήνες για μια συμφωνία εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας που θα καθιστά δυνατή την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι θα δώσει περισσότερη ελευθερία στο Ισραήλ να υλοποιήσει όλους τους στόχους του και επέκρινε τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, κατηγορώντας τον ότι προσπάθησε να δέσει τα χέρια του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Αντίθετα, η κυβέρνηση Μπάιντεν επικρίνεται από την αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος ότι δεν χρησιμοποίησε αρκετά τους μοχλούς πίεσης, όπως την παράδοση όπλων στο Ισραήλ.

Ο Μπλίνκεν θα προσπαθήσει επίσης να επιτύχει «απτή πρόοδο» σε άλλους τομείς προτεραιότητας, κυρίως «για να κερδίσει τον ανταγωνισμό με την Κίνα, παράλληλα με την υπεύθυνη διαχείριση της σχέσης μεταξύ των δύο χωρών μας» και «να διασφαλίσει ότι η Ουκρανία βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή θέση για να πετύχει» απέναντι στη Ρωσία, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Διευκρίνισε σχετικά ότι η Ουάσινγκτον προτίθεται να δαπανήσει και το τελευταίο σεντ του δημοσιονομικού κονδυλίου των 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων υπέρ του Κιέβου έως την 20ή Ιανουαρίου, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αμφισβητήσει την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουκρανία.

Ο Άντονι Μπλίνκεν διόρισε τον πρεσβευτή Στίβεν Μαλ, πρώην διπλωμάτη καριέρας που υπηρέτησε ως πρεσβευτής στην Πολωνία και τη Λιθουανία, για να συντονίσει εκ μέρους του υπουργείου Εξωτερικών τη μεταβίβαση της εξουσίας στην κυβέρνηση Τραμπ, δήλωσε ο Μάθιου Μίλερ στους δημοσιογράφους, μετά τη νίκη του Ρεπουμπλικάνου Τραμπ στις βουλευτικές εκλογές.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Secretary Blinken appoints Ambassador Stephen Mull to coordinate the transition to the Trump administration, emphasizing the importance of a smooth, professional transfer of power. Blinken plans to address critical global issues like competition with China, support for Ukraine,… pic.twitter.com/lktyIRz6iD

— The Express Tribune (@etribune) November 7, 2024