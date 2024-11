Τουλάχιστον 25 μετανάστες πνίγηκαν όταν διακινητές ανέτρεψαν σκόπιμα το σκάφος

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν το σκάφος (φωτογραφία αρχείου, επάνω) στο οποίο επέβαιναν ανετράπη σκοπίμως από διακινητές μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή των Κομορών, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

At least 25 people, including women and children, died when traffickers deliberately capsized their boat last week off the Indian Ocean nation of Comoros, the UN’s migration agency said Monday.https://t.co/jdK4Eqvjmu pic.twitter.com/S3n7LAWGLN

— AFP News Agency (@AFP) November 4, 2024