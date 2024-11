Αθλητικά + Παντόφλες – Μόλις κυκλοφόρησαν τα επόμενα διχαστικά παπούτσια της μόδας

Η μόδα έχει μια μικρή εμμονή με τα παπούτσια και τα πόδια μας τα τελευταία δύο χρόνια. Πρόσφατα, είδαμε τον Marc Jacobs να στέλνει στην πασαρέλα φουσκωτές γόβες που ταιριάζουν σε μια Barbie που γύρισε από το διάστημα.

Η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, από την άλλη, μοιάζει να κόλλησε με τα παπούτσια τύπου Five Finger Vibram που μοιάζουν με κάλτσα.

Υπολογίσετε στην εξίσωση και τα χρυσά sneakers της Schiaparelli με τα εμφανή δάχτυλα καθώς και κυριολεκτικά κάθε υπόδημα που φτιάχνει ο Jonathan Anderson.

Δεν πρόκειται ωστόσο για έναν αγώνα δρόμου προς το πιο αλλόκοτο, αλλά για ένα ταξίδι προς το πιο αστείο, με τα πιο περίεργα σχέδια παπουτσιών να συγκεντρώνουν τις πολυπόθητες εντυπώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Και τώρα η Miu Miu μπαίνει στην κουβέντα πολύ δυνατά φέροντας μια ισχυρή πρόταση.

Δείτε το νέο Miu Miu X New Balance 530 mule

Πώς τα λες με μία λέξη αυτά τα παπούτσια;

Ο αγαπημένος ιταλικός οίκος μόδας παρουσίασε την τελευταία επανάληψη της συνεργασίας του με τη New Balance – μια σύνδεση που ξεκίνησε το SS22 – και μαζί της ήρθε ένα ολοκαίνουργιο, δυνητικά διχαστικό στυλ υποδημάτων.

Για την τελευταία εορταστική συλλογή της Miu Miu, υπήρχε το κλασικό 530 trainer, το οποίο ανανεώθηκε σε μαύρο δέρμα και σε χρώματα με vintage εφέ, αλλά το συνόδευε ένα ζευγάρι που τώρα ονομάσαμε Miu mule: κλασικό αθλητικό παπούτσι μπροστά και παντόφλα πίσω.

Πρόκειται για ένα δυνητικά πολωτικό στυλ, που συνδυάζει το ανέφικτο ενός clog και τη λειτουργικότητα ενός trainer, δύο χαρακτηριστικά που δεν ταιριάζουν φυσικά.

Η Κυρία Prada ενδιαφερόταν πάντα για τη μόδα που δεν ταιριάζει στο στερεoτυπικό αλούπι της ομορφιάς, και αυτά τα αθλητικά παπούτσια σίγουρα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία

Παπούτσια έξω από τα καλούπια

Όμως, αν και το ζευγάρι ανατρέπει ξεκάθαρα όλα όσα έχουμε συνηθίσει να περιμένουμε από ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια, η Miu Miu δεν μπορεί να κάνει λάθος αυτή τη στιγμή, οπότε είμαστε σίγουροι ότι θα αγοραστούν πολύ γρήγορα.

Εκτός αυτού, η Κυρία Prada ενδιαφερόταν πάντα για τη μόδα που δεν ταιριάζει στο στερεoτυπικό αλούπι της ομορφιάς, και αυτά τα αθλητικά παπούτσια σίγουρα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.

Η New Balance δεν είναι βέβαια άγνωστη στις συνεργασίες μόδας, έχοντας λανσάρει το sneaker 1906L νωρίτερα φέτος, σε συνεργασία με τον Junya Watanabe.

Κατά την κυκλοφορία του, το υβρίδιο ύφος αθλητικά παπούτσια-πλατφόρμα είχε ευρέως αντιφατικές αντιδράσεις.

Από την πλευρά της Miu Miu, η μάρκα βγαίνει από ένα οικονομικά θριαμβευτικό τρίτο τρίμηνο του 2024, έχοντας βρεθεί στην κορυφή του The Lyst Index hottest brands in the world, χάρη στη συνεχιζόμενη ασφυκτική επιρροή της στο zeitgeist της μόδας.

Δείτε τη συλλογή SS25 της Miu Miu