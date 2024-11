Στο Τζιμπουτί θα μεταβεί αύριο, Σάββατο 2 Νοεμβρίου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Ο Νίκος Δένδιας θα παραστεί στην τελετή παράδοσης – παραλαβής της εν πλω διοίκησης της ευρωπαϊκής επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ» (EUNAVFOR ASPIDES), από τον Ιταλό υποναύαρχο Massimo Bonu στον Έλληνα Αρχιπλοίαρχο Κωνσταντίνο Πιτυκάκη Πολεμικού Ναυτικού.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο ιταλικό πλοίο ITS ANDREA DORIA. Θα παραβρεθεί και ο διοικητής της ευρωπαϊκής επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ», υποναύρχος Βασίλειος Γρυπάρης Πολεμικού Ναυτικού.

Επίσης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα επισκεφτεί τη φρεγάτα «ΣΠΕΤΣΑΙ». Η φρεγάτα ναυλοχεί στο λιμάνι του Τζιμπουτί, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή Επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ».

On Oct 31, Operation Commander (OpCdr) of EUNAVFOR ASPIDES, Rear Admiral Vasileios Gryparis (HN) awarded the crew of HS SPETSAI 🇬🇷 with the EUNAVFOR ASPIDES 🇪🇺 medal.

The HS SPETSAI, in collaboration with other ASPIDES assets, protect merchant vessels and the lives of seafarers… pic.twitter.com/7WwnYHWphP

