Επική ατάκα του Ντουέιν Γουέιντ στα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του: «Ποιος είναι αυτός ο τύπος;»

O Ντουέιν Γουέιντ είναι ένας από τους παίκτες που άφησε το αποτύπωμά του στην ιστορία των Μαϊάμι Χιτ καθώς αγωνίστηκε εκεί για 16 χρόνια και κατέκτησε τρία πρωταθλήματα.

Έτσι η ομάδα επέλεξε να τον τιμήσει φτιάχνοντας την προτομή του έξω από το γήπεδο της ομάδας, το Kaseya Center.

Τα αποκαλυπτήρια έγιναν σε μία λαμπρή τελετή, με την παρουσία και του ίδιου του «Flash», ωστόσο δεν πήγαν όλα όπως θα περίμενε κανείς. Πέρα από τον σάλο που προκλήθηκε στα social media όταν έγινε γνωστή η όψη του αγάλματος που σε τίποτα δεν θύμιζε τον σταρ των Χιτ

Ο ίδιος έκανε πλάκα λέγοντας, «Είναι τρελό! Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ποιος είναι αυτός ο τύπος». Ωστόσο μετά τα… γύρισε λέγοντας: «Είναι από τα καλύτερα αγάλματα παικτών που έχουν δημιουργηθεί».

