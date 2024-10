Δεν είναι ένα, ούτε δύο, τα οφέλη που προσφέρει στην υγεία του σκύλου η κόκκινη κολοκύθα με τη γλυκιά γεύση.

Είναι η σούπερ τροφή με μεγάλη θρεπτική αξία (και) για τον σκύλο.

Την κόκκινη κολοκύθα μπορείτε να την εντάξετε με μέτρο στο διατροφολόγιο του σκύλου, σύμφωνα με την κα Ελένη Παλαιολογοπούλου, σύμβουλο διατροφής σκύλου και γάτας, καθώς είναι ένα πολύ ωφέλιμο λαχανικό.

Ενημερώνει ότι έχει αντιοξειδωτική δράση στον οργανισμό και περιέχει πολλά σημαντικά θρεπτικά συστατικά, ιχνοστοιχεία βιταμίνες, μέταλλα.

Επίσης, είναι ένα λαχανικό πλούσιο σε φυτικές ίνες, κυρίως διαλυτές, και μπορεί να βοηθήσει προβλήματα στο πεπτικό σύστημα.

Η οικογένεια των καροτενοειδών μειώνουν τον κίνδυνο για καρκίνο και άλλες εκφυλιστικές ασθένειες

Επιπλέον, τα σποράκια της κόκκινης κολοκύθας έχουν τη θεραπευτική ιδιότητα να αποβάλλουν τα ενδοπαράσιτα.

Οι βιταμίνες που περιέχει η κόκκινη κολοκύθα

«Η κόκκινη κολοκύθα είναι μια πλούσια πηγή σε βήτα καροτένη, η οποία στο σώμα του σκύλου μετατρέπεται σε βιταμίνη Α. Η βιταμίνη Α είναι σημαντική για το ανοσοποιητικό, την όραση, το τρίχωμα και το δέρμα. Όπως και για την ανάπτυξη οργάνων και των μυών, αλλά και για άλλες σωματικές λειτουργίες.

Επίσης, περιέχει βιταμίνη C και βιταμίνη Ε, αλλά και σημαντικά μέταλλα και ιχνοστοιχεία, όπως κάλιο, χαλκό, μαγγάνιο, ψευδάργυρο και σίδηρο», αναφέρει κα Παλαιολογοπούλου.

Η αντιοξειδωτική δράση της κόκκινης κολοκύθας

Σύμφωνα με την κα Παλαιολογοπούλου, η αντιοξειδωτική της δράση οφείλεται στα καροτενοειδή που περιέχει, δηλαδή τη λουτείνη, τη ζεαξανθίνη, τη βήτα-καροτένη, και τη βήτα – κρυπτοξανθίνη.

Επισημαίνει ότι τα καροτενοειδή μειώνουν τον κίνδυνο για καρκίνο και άλλες εκφυλιστικές ασθένειες και επιβραδύνουν τη διαδικασία γήρανσης του σώματος. Παράλληλα, μειώνουν τη φλεγμονή στο δέρμα, και βοηθούν στην εξουδετέρωση των ελεύθερων ριζών. Οι ελεύθερες ρίζες είναι βλαβερές για την υγεία του σκύλου μας, όπως και για τη δική μας.

Φυτικές ίνες και πεπτικό σύστημα

Για τη σωστή λειτουργία του πεπτικού συστήματος του σκύλου μας οι φυτικές ίνες, όπως λέει η κα Παλαιολογοπούλου, είναι σημαντικές.

Με την κόκκινη κολοκύθα μπορούν να ρυθμιστούν κάποια προβλήματα του εντέρου, όπως η δυσκοιλιότητα.

Επίσης, οι φυτικές ίνες είναι σημαντικές στη διατροφή σκύλων που πρέπει να χάσουν βάρος.

Αν επιθυμείτε να δώσετε στον σκύλο σας κόκκινη κολοκύθα, θα πρέπει να τη βράσετε και να προσθέσετε στο γεύμα του μία κουταλιά της σούπας.

Τα σποράκια της κόκκινης κολοκύθας κατά των ενδοπαράσιτων

«Τα σποράκια της κόκκινης κολοκύθας περιέχουν ένα αμινοξύ, γνωστό ως κουκουρβιτακίνη (cucurbitacine), το οποίο είναι τοξικό για αρκετά από τα ενδοπαράσιτα του σκύλου. Κι έτσι, μπορεί να τα αποβάλλει από το σώμα του.

Στην περίπτωση που ο σκύλος σας χάνει βάρος, το τρίχωμα και το δέρμα του είναι ξηρό και θαμπό, και παρουσιάζει διατροφικές ελλείψεις, όλα αυτά μπορεί να οφείλονται στα ενδοπαράσιτα», ενημερώνει η κα Παλαιολογοπούλου.

Ο τρόπος παρασκευής των σπόρων

Αν επιθυμείτε να προσφέρετε σποράκια στον σκύλο σας, η κα Παλαιολογοπούλου έχει τον τρόπο για να τα ετοιμάσετε.

Προμηθευτείτε μία βιολογική κολοκύθα και αφαιρέστε τα σπόρια. Θα πρέπει να τα μουλιάσετε για 10-12 ώρες, έτσι ώστε να αφαιρεθεί το φυτικό οξύ το οποίο περιέχουν. Στη συνέχεια τα ξεπλένετε καλά, απλώνετε μία πετσέτα σε ένα ταψάκι, και βάζετε τα σποράκια. Τα αφήνετε στο ταψάκι μέχρι να στεγνώσουν καλά.

Αφού στεγνώσουν τα πολτοποιείτε σε ένα γουδί ή multi, προκειμένου να σπάσετε το κέλυφος του σπόρου. Το κέλυφος δεν είναι εύκολο να χωνευτεί από το πεπτικό του σκύλου.

Μπορείτε να τα αποθηκεύσετε σε ένα αεροστεγές δοχείο στο ψυγείο σας μέχρι και ένα μήνα.

Υπολογίστε 1/2 κουταλάκι γλυκού για κάθε 10 κιλά σωματικού βάρους. Συνεχίστε μέχρι να σταματήσετε να βλέπετε σκουλήκια ή αυγά στα κόπρανα του σκύλου σας.

Συνταγή λιχουδιάς με κόκκινη κολοκύθα

Μία νοστιμότατη και γρήγορη συνταγή με κολοκύθα, προτείνει η κα Παλαιολογοπούλου

Υλικά

1 κούπα βρασμένη κόκκινη κολοκύθα, ή ωμή – πολτοποιημένη 1 κούπα πρόβειο γιαούρτι 1 κουτ. γλυκού μέλι

Σε ένα μπολ, ανακατεύετε όλα τα υλικά και γεμίζετε μικρές παγοθήκες σε σχήμα πατούσας, ή όποια άλλη παγοθήκη χρησιμοποιείτε για τις λιχουδιές του σκύλου σας. Τις αφήνετε στην κατάψυξη να παγώσουν.

Αν ο σκύλος σας έχει δυσανεξία στη λακτόζη και του δημιουργεί πεπτικό πρόβλημα, μην χρησιμοποιήσετε το γιαούρτι. Μπορείτε να φτιάξετε τη λιχουδιά με ζωμό από κρέας/κοτόπουλο.

Ο ζωμός θα πρέπει να είναι σε μικρότερη αναλογία, έτσι ώστε να μη βγει το μείγμα τόσο υδαρές, καθώς η βρασμένη κολοκύθα κρατά αρκετό νερό. Αν ετοιμάζετε την κολοκύθα με ζωμό, μπορείτε να παραλείψετε το μέλι.

Καταλήγοντας, η κα Παλαιολογοπούλου επισημαίνει: «Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, πως ένα πολύ ωφέλιμο για εμάς λαχανικό μπορεί να αποτελέσει ένα συστατικό σωστής διατροφής για τον σκύλο μας. Τον βοηθάει, παράλληλα, να αντιμετωπίσει με φυσικό τρόπο προβλήματα, όπως τα παράσιτα, ή πεπτικές δυσλειτουργίες. Αναζητήστε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες, συνήθως, έχουν τις λιγότερες συνέπειες, προτού προμηθευτείτε κάποιο χημικό φάρμακο».

● Η κυρία Ελένη Παλαιολογοπούλου έχει ολοκληρώσει δύο courses στο Dog’s Naturally University και στο CIVT (College of Iintegrative Veterinary Therapies) και συνεχίζει τις σπουδές της στη διατροφή σκύλου και γάτας.

Ως υποστηρικτής της φυσικής ανατροφής αρθρογραφεί σε θέματα που αφορούν τη φυσική διατροφή.

Ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις στο χώρο της και διαβάζει επιστημονικά βιβλία κλινικής διατροφής.

Πηγές

1. Feed Your Best Friend Better: Easy, Nutritious Meals and Treats for Dogs by Rick Woodford.

2 . Dogs Naturally Magazine: Benefits of pumpkin for dogs.