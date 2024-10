«Η Χάρις υποκινεί τη βία σε βάρος του Τραμπ» λένε οι Ρεπουμπλικάνοι

Οι επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο κατηγόρησαν την Κάμαλα Χάρις ότι υποκινεί πολιτική βία σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ ή ακόμα και μια νέα απόπειρα δολοφονίας του.

Την καταγγελία αυτή πυροδότησε το γεγονός ότι η Δημοκρατική αντιπρόεδρος χαρακτήρισε «φασίστα» τον αντίπαλό της στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

«Το να αποκαλείς φασίστα έναν πολιτικό αντίπαλο ενέχει τον κίνδυνο να υποκινήσει έναν άλλον δολοφόνο να επιχειρήσει να στερήσει από τους ψηφοφόρους μια άλλη επιλογή πριν από τις εκλογές» σχολίασαν ο Μιτς ΜακΚόνελ και ο Μάικ Τζόνσον στην κοινή ανακοίνωσή τους.

Η δήλωση αναφέρθηκε στις δύο απόπειρες δολοφονίας του Τραμπ εκ των οποίων η πρώτη έλαβε χώρα στις 13 Ιουλία και η δεύτερη στις 15 Σεπτεμβρίου, κατά την διάρκεια της προεκλογικής εκστρατεία του πρώην προέδρου.

«Η αντιπρόεδρος Χάρις μπορεί να θέλει ο αμερικανικός λαός να της αναθέσει το ιερό καθήκον της εκτελεστικής εξουσίας. Αλλά πρώτα, πρέπει να εγκαταλείψει τη βασική και ανεύθυνη ρητορική που θέτει σε κίνδυνο τόσο τις ζωές όσο και τους θεσμούς των Αμερικανών», αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι Τζόνσον και Μακόνελ.

«Ενημερωθήκαμε και οι δύο για τις συνεχιζόμενες και επίμονες απειλές κατά του πρώην Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από τους αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών και καλούμε την Αντιπρόεδρο να λάβει σοβαρά υπόψη της αυτές τις απειλές, να σταματήσει να κλιμακώνει το περιβάλλον απειλών και να βοηθήσει να διασφαλίσει ότι ο Πρόεδρος Τραμπ θα έχει τους απαραίτητους πόρους για να προστατευτεί από αυτές τις απειλές».

The debate over whether Donald Trump is a fascist first began in 2016. But what does the term mean, and does applying it to him help explain the dangers he poses? We explain https://t.co/utoogY55uN 👇

— The Economist (@TheEconomist) October 24, 2024