Ο Ολυμπιακός, το +15% για την 8αδα και οι πιθανότητες του ΠΑΟΚ για τα νοκ-άουτ του Europa League (pics)

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε ακόμη μία μεγάλη εμφάνιση στο Europa League, επικράτησε με 1-0 στη Σουηδία της Μάλμε και έκανε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στα νοκ-άουτ.

Οι ερυθρόλευκοι, χάρη στο πανέμορφο γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί ανέβηκαν στους 6 βαθμούς σε 3 παιχνίδια και είναι στην 12η θέση της βαθμολογίας του League Phase της διοργάνωσης. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι πολύ ψηλά στη βαθμολογία και την επόμενη αγωνιστική θα υποδεχτεί τη Ρέιντζερς στο Καραϊσκάκη για την 4η αγωνιστική και με νίκη θα «αγκαλιάσει» μίνιμουμ την πρώτη 24αδα.

Ο Ολυμπιακός πλέον έχει αυξήσει κατά πολύ τις πιθανότητες του για πρόκριση τόσο στην πρώτη 8αδα του Europa League, αλλά και στα νοκ-άουτ μέσω των θέσεων 9-24, σύμφωνα με τις πιθανότητες που δίνει το «Football Meets Data». Κάτι που δεν ισχύει για τον ΠΑΟΚ, που είναι ο έτερος εκπρόσωπος του ελληνικού ποδοσφαίρου στο Europa, αφού έχει μόλις έναν βαθμό μετά τις πρώτες τρεις αγωνιστικές.

Η γνωστή σελίδα, που ασχολείται με τα δεδομένα στο ποδόσφαιρο, πραγματοποίησε 10.000 προσομοιώσεις και παρουσίασε τις πιθανότητες κάθε ομάδας να τερματίσει στην πρώτη «8άδα» και στην πρώτη «24άδα», της κοινής βαθμολογίας που θα υπάρχει πλέον στις τρεις διοργανώσεις της UEFA.

Σύμφωνα με το «Football Meets Data», μετά από τις προσομοιώσεις που πραγματοποίησε με την ολοκλήρωση της 3ης αγωνιστικής, ο Ολυμπιακός θα βρίσκεται στην πρώτη 8αδα με πιθανότητες που αγγίζουν το 39%, ενώ είναι μία από τις ομάδες που έχει τη μεγαλύτερη άνοδο των πιθανοτήτων του για να πάρει απευθείας την πρόκριση. Όπως θα δείτε παρακάτω ο Ολυμπιακός είναι στο +15% και είναι πίσω μόνο από τις Μπόντο Γκλιμτ και Άγιαξ, μετά από το πέρας της αγωνιστικής, ενώ είναι μαζί με την Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε.

Biggest changes in probability to finish Top 8 of Europa League (24 Oct):

➕

+22% 🇳🇴 Bodø/Glimt

+21% 🇳🇱 Ajax

+16% 🇪🇸 Athletic B.

+15% 🇬🇷 Olympiacos

+14% 🇮🇹 Lazio

+14% 🇧🇪 Anderlecht

➖

-29% 🇫🇷 Lyon

-19% 🇨🇿 Slavia

-15% 🇫🇷 Nice

-13% 🇩🇪 Hoffenheim

-11% 🇷🇴 FCSB

-11% 🇵🇹 Braga

— Football Meets Data (@fmeetsdata) October 24, 2024