Η επιλόχεια κατάθλιψη, οι πλαστικές και ο Τιμοτέ Σαλαμέ άφαντος: Η Κάιλι Τζένερ στο Elle  

H Κάιλι Τζένερ, η μικρότερη αδελφή της Κιμ Καρντάσιαν και μια υπερδύναμη στη βιομηχανία της μόδας και των cosmetics ξέρει από φήμη.

«Δεν μπορώ να θυμηθώ τη ζωή μου πριν τη δόξα, έχω μεγαλώσει μέσα σε αυτή» λέει στη συνέντευξη της για το περιοδικό Elle Magazine.

Η μητέρα δύο παιδιών Κάιλι Τζένερ εξομολογείται τα προβλήματα που είχε με την εικόνα της και λέει ότι επιτέλους νιώθει ξανά «σιγουριά» με την εικόνα της. Η Τζένερ είχε πάρει 60 κιλά μετά την εγκυμοσύνη στο 2ο παιδί της.

«Πλέον στα 27 μου νιώθω ότι έχω αποκτήσει ξανά αυτοπεποίθηση» λέει η Κάιλι Τζένερ.

Αυτό συμβαίνει επειδή έχει περάσει καιρός από τότε που η δισεκατομμυριούχος των καλλυντικών από το Calabasas της Καλιφόρνια έμεινε έγκυος. «Δεν έχω κάνει μωρό εδώ και μερικά χρόνια», εξήγησε.

«Πέρασα τα πρώτα χρόνια των είκοσι μου κάνοντας παιδιά. Δεν ήξερα πώς να ντυθώ», είπε η σύντροφος του Tιμοτέ Σαλαμέ.

«Μου πήρε χρόνο να νιώσω ξανά ο εαυτός μου. Στα 27 μου νιώθω πλέον ότι το έχω κατακτήσει» προσθέτει.

Ίσως αυτή η νέα αυτοπεποίθηση είναι και ο λόγος που την οδήγησε να λανσάρει την πρώτη της ετικέτα μόδας, την Khy –«ήταν ένα όνειρο ζωής» λέει – σχεδόν πριν από ένα χρόνο.

«Έμεινα έγκυος στα 19 μου. Το να έχω ένα μωρό πολύ μικρό ήταν πιο σοκαριστικό, ίσως, επειδή είδα αυτές τις αλλαγές να συμβαίνουν στο σώμα μου—όλες αυτές οι νέες ραγάδες και πράγματα που δεν είχα πριν».

H Kάιλι Τζένερ αναφέρθηκε στην επιλόχεια κατάθλιψη -«Ένιωσα σαν να ήμουν στον αυτόματο πιλότο» λέει- και τη δυσκολία να ξεπεράσει κάθε φορά μια από τις προβεβλημένες εμφανίσεις της.

«Είναι δύσκολο να έχεις τόσες πολλές εμβληματικές εμφανίσεις γιατί πάντα προσπαθείς να ξεπεράσεις την τελευταία, αλλά νομίζω ότι το να παραμένω ο εαυτός μου, να είμαι κλασική και να φοράω αυτό που με κάνει να νιώθω υπέροχα είναι ξεκάθαρο στο κεφάλι μου αυτή τη στιγμή» προσθέτει.

Ξεκαθαρίζει ότι ο μινιμαλισμός δεν την ενδιαφέρει ως τάση ή αισθητική -«Νομίζω ότι στην πραγματικότητα πηγαίνω προς την αντίθετη κατεύθυνση» λέει η μικρότερη αδερφή της Κένταλ Τζένερ- και πιστεύει ότι αν και πειραματίζεται συνεχώς η ρίζα του αυθεντικού στιλ της είναι «να είναι πιο σκοτεινά θηλυκή».

Η Κάιλι Τζένερ μίλησε για τις πλαστικές επεμβάσεις στο στήθος της ως έφηβη και για τις υπερβολές που έχει κάνει στην καριέρα και τη ζωή της.

«Πρέπει να αποδεχτώ τον νεότερο εαυτό μου, με τα όποια λάθη του. Δεν μου αρέσει να έχω πολλές τύψεις στη ζωή» λέει.

«Είμαι ευχαριστημένη με το πού βρίσκομαι σήμερα, πρέπει απλώς να συνεχίσω να προχωρώ».

