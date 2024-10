Μάικ Τζέφρις: Ελεύθερος και χαμογελαστός ο πρώην CEO της Abercrombie & Fitch – κατηγορείται για κύκλωμα trafficking

Ο πρώην CEO της Abercrombie & Fitch Μάικ Τζέφρις, 80, που συνελήφθη χθες από τις αρχές για κύκλωμα sex trafficking ανδρών μαζί με τον σύντροφο και συνεργάτη του Μάθιου Σμιθ, 61, αφέθηκε ελεύθερος μετά από καταβολή εγγυητικών επιστολών ύψους 10 εκατ. δολ.

Ο Μάικ Τζέφρις απαθανατίστηκε χαμογελαστός από το φωτογραφικό φακό του φοράει «βραχιολάκι» και πλέον έχει επιστρέψει στην έπαυλη. Η έπαυλη φέρεται να είναι και ένας από τους χώρους που οι Τζέφρις και Σμιθ διοργάνωναν τα πάρτι με τα φερόμενα θύματα.

Ο κατηγορούμενος για εμπορία ανθρώπων και σεξουαλική κακοποίηση κατά την αποχώρηση του από το δικαστήριο πόζαρε με το «χαρακτηριστικό στιλ της A&F» σχολίασε η New York Post. Ο Μάικ Τζέφρις φορούσε λευκό σορτς και ένα ναυτικό πουλόβερ με πόλο.

Former Abercrombie & Fitch CEO Mike Jeffries is all smiles as he posts $10M bond following sex trafficking arrest https://t.co/FKMz0grhHt pic.twitter.com/PZWB0HeV1l

— New York Post (@nypost) October 22, 2024