Abercrombie & Fitch: Συνελήφθη ο πρώην CEO της εταιρείας για βιασμούς ανδρών και σωματεμπορία

Όπως αποκαλύπτει το BBC ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Abercrombie & Fitch, Μάικ Τζέφρις, και ο Βρετανός σύντροφός του, Μάθιου Σμιθ, είναι πίσω από τη χρηματοδότηση και την εκμετάλλευση σε κύκλωμα σωματεμπορίας με μεσάζοντες που στρατολογούσαν άνδρες.

Οι Μάικ Τζέφρις και Μάθιου Σμιθ, συνελήφθησαν το πρωί της Τρίτης και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση και trafficking. Οι αρχές συνέλαβαν επίσης και έναν τρίτο άνδρα, που φέρεται να είναι συνεργός του δικτύου των predators στη βιομηχανία της μόδας.

Η σύλληψη έγινε ύστερα από έρευνα του FBI ένα χρόνο πριν. Το FBI ανέλαβε να εξετάσει τον Τζέφρις μετά από αποκαλύψεις και μαρτυρίες θυμάτων.

Ο πρώην CEO της Abercrombie & Fitch και ο σύντροφός του «εκμεταλλεύονταν και κακοποιούσαν άνδρες σε εκδηλώσεις που φιλοξενούσαν στις κατοικίες τους στη Νέα Υόρκη και σε ξενοδοχεία ανά τον κόσμο».

Μετά την αποκάλυψη του BBC, κατατέθηκε αγωγή πολιτικού δικαίου στη Νέα Υόρκη εναντίον των Τζέφρις και Σμιθ για σωματεμπορία, βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση.

Η αγωγή κατονομάζει επίσης την Abercrombie & Fitch ως χρηματοδότη του κυκλώματος σωματεμπορίας που φέρεται να είχε δημιουργήσει ο πρώην CEO της κατά τη διάρκεια των δύο δεκαετιών που ήταν επικεφαλής.

BREAKING: Former Abercrombie & Fitch CEO Mike Jeffries and two others were arrested Tuesday as part of a criminal sex trafficking investigation, sources familiar with the investigation told ABC News. https://t.co/XhJq55lYHx pic.twitter.com/f8uYse65bk

— ABC News (@ABC) October 22, 2024