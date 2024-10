Εκλογές ΗΠΑ: Τα 3 διακυβευματα για την Ευρωπη

Οι εκλογές των ΗΠΑ της 5ης Νοεμβρίου του 2024 φαίνεται να θέτουν σημαντικές προκλήσεις για τον αμερικανικό λαό.

Ωστόσο φαίνεται ότι και οι περισσότεροι Ευρωπαίοι θα συμφωνούσαν, καθώς το διακύβευμα δεν είναι μόνο το μέλλον της δημοκρατίας στην Αμερική, αλλά και το μέλλον της διεθνούς τάξης .

Οι διατλαντικές σχέσεις αποτελούν την καρδιά αυτής της τάξης.

Αυτές αποδυναμώθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια της προεδρίας Τραμπ, ενισχύθηκαν σχετικά υπό τον Μπάιντεν, και τώρα είναι επικίνδυνα κοντά στο να δοκιμαστούν ξανά αν ο Τραμπ επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Το αποτέλεσμα των εκλογών κινείται σε κλίμα αβεβαιότητας.

Με λιγότερες από τέσσερις εβδομάδες να απομένουν μέχρι την ημέρα της ψηφοφορίας, η Χάρις και ο Τραμπ βρίσκονται σώμα με σώμα σε βασικές αμφιταλαντευόμενες πολιτείες

Ταυτόχρονα η κλιμακούμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή προσθέτει περαιτέρω ασάφεια σχετικά με το πού κλίνει η ζυγαριά.

Ο προεκλογικός αγώνας δρόμου του 2024 ήταν μία από τους πιο δραματικούς κα απρόβλεπτους των τελευταίων δεκαετιών.

Σημαδεύτηκε από δύο απόπειρες δολοφονίας του Τραμπ, την πρόσφατη καταδίκη του για κακούργημα και την ξαφνική απόσυρση του Μπάιντεν υπέρ της αντιπροέδρου του.

Επιπλέον, με δεδομένο το ιστορικό του Τραμπ, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τον πραγματικό και τρομακτικό κίνδυνο να αμφισβητηθούν τα αποτελέσματα των εκλογών.

Έαν στο εκλογικό αποτέλεσμα υπάρξει μικρή διαφορά υπέρ της Χάρις θα μπορούσαμε να βρεθούμε αντιμέτωποι με μία επανάληψη των καταστροφικών επεισοδίων του 2021 στο Καπιτώλιο.

Σίγουρα, μια νίκη του Τραμπ θα έχει βραχυπρόθεσμα πιο άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στην ΕΕ από ό,τι μια προεδρία του Χάρις.

Μια δεύτερη θητεία Τραμπ θα υπονομεύσει τη δημοκρατία των ΗΠΑ και θα οδηγήσει σε δυνητικά μη αναστρέψιμη αποδυνάμωση των διατλαντικών σχέσεων.

Η ανοιχτή υποστήριξη του Τραμπ προς τις αυταρχικές κυβερνήσεις της Ευρώπης, όπως το κόμμα Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία, θα μπορούσε να δράσει ενθαρρυντικά για την ακροδεξιά κλίση που έχει αρχίσει να λαμβάνει η Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια των επόμενων 4 ετών, οι δεσμοί που συνδέουν τις ΗΠΑ και την ΕΕ από το 1945 θα μπορούσαν να χαλαρώσουν και να σπάσουν ανεπανόρθωτα. Στην Ευρώπη, οι επιπτώσεις θα γίνουν πιο έντονα αισθητές σε τρεις κύριους τομείς: την άμυνα, το εμπόριο και την κλιματική πολιτική.

Ένα από τα μεγαλύτερα σημεία διαφοράς μεταξύ των δύο υποψηφίων είναι η στάση του Τραμπ για το ΝΑΤΟ και η έλλειψη υποστήριξης προς την Ουκρανία. Ο Τραμπ έχει ισχυριστεί χαρακτηριστικά ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία σε 24 ώρες.

Ωστόσο υπάρχει αμφιβολία για το αν ένα ειρηνευτικό σχέδιο που θα προέκυπτε με τη μεσολάβηση του Τραμπ με τη Ρωσία θα προστάτευε την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ουκρανίας.

Μάλιστα όταν ήταν πρόεδρος, ο Τραμπ απείλησε ακόμη και να εγκαταλείψει εντελώς το ΝΑΤΟ.

Αν αυτή η απειλή πραγματοποιούταν θα ενθάρρυνε αντιπάλους όπως η Ρωσία και θα απειλούσε την ευρωπαϊκή ασφάλεια εν γένει.

Ο Χάρις, αντίθετα, έχει δείξει ακλόνητη υποστήριξη στο ΝΑΤΟ και την Ουκρανία. Αν εκλεγεί, αυτό θα συνέχιζε να ενισχύει την αρχιτεκτονική ασφαλείας που έχει διατηρήσει την ευρωπαϊκή σταθερότητα.

And I will continue to work with you to ensure Ukraine prevails in this war. pic.twitter.com/2z87j3quti

I have been proud to stand with Ukraine.

My support for the people of Ukraine is unwavering.

Ωστόσο, ακόμη και αν κερδίσει η Χάρις, η ΕΕ θα πρέπει να οικοδομήσει τις δικές της αποτρεπτικές και αμυντικές ικανότητες και να μειώσει τη μεγάλη εξάρτησή της από τις ΗΠΑ.

Η οικονομική σχέση ΕΕ-ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο, με το εμπόριο μεταξύ των δύο μπλοκ να αποτιμάται σε περισσότερα από 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Το ετήσιο εμπόριο ΗΠΑ-Κίνας, για μέτρο σύγκρισης, αποτιμάται σε 758 δισεκατομμύρια δολάρια..

Ο Τραμπ έχει υποσχεθεί δασμούς 10% σε όλες τις εισαγωγές και νέους δασμούς 60% ή περισσότερο σε όλα τα αγαθά από την Κίνα. Θεωρεί την ΕΕ ανταγωνιστική δύναμη όπως και την Κίνα.

Donald Trump and Kamala Harris shared their takes on the trade disputes between the US and China during the debate.

Trump said higher tariffs would not mean higher prices for US consumers, while Harris said the Trump administration «sold us out» to China https://t.co/zI8zRWWfXC pic.twitter.com/kzPdfigGAv

— Bloomberg TV (@BloombergTV) September 11, 2024