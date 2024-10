Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι κάλεσε τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να παρουσιάσει το «σχέδιο νίκης» του για την ήττα της Ρωσίας στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ αυτήν την εβδομάδα (στη φωτογραφία αρχείου, επάνω, ο Μισέλ, αριστερά, με τον Ζελένσκι).

Ο Ζελένσκι προσπαθεί να εξασφαλίσει την υποστήριξη των δυτικών συμμάχων του Κιέβου καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται στον τρίτο χρόνο του.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μισέλ έγραψε ότι κάλεσε τον Ζελένσκι «στη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Πέμπτης 17 Οκτωβρίου για να ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας και να παρουσιάσει το σχέδιό του για τη νίκη».

I have invited President @ZelenskyyUa to the European Council summit on Thursday, 17 October to take stock of the latest developments of Russia’s war against Ukraine and present his victory plan.

