Απίστευτη αγγελία από ζευγάρι που αναζητεί συγκάτοικο – Ο όρος που έθεσε

Ένα ζευγάρι δημοσίευσε αγγελία, λέγοντας ότι ψάχνει για ενοικιαστή στο σπίτι του, προκειμένου να μοιράζονται τα έξοδα.

Το ζευγάρι ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στην αγγελία, που έγινε αμέσως viral, έθεσε κάποιος όρους για όσους θελήσουν να συγκατοικήσουν μαζί τους.

Περιγράφοντάς το ως ένα «όμορφο διαμέρισμα» στη Ζώνη 1 του Λονδίνου, το ζευγάρι έδωσε λεπτομέρειες για τη διαμονή και μερικές κόκκινες σημαίες για τους πιθανούς ενοικιαστές, οι οποίοι ενημερώθηκαν ότι θα πρέπει να βρουν εναλλακτικό κατάλυμα για τρεις ή τέσσερις νύχτες το μήνα.

Το ζευγάρι αναζητά ένα «ώριμο, καθαρό και φιλικό άτομο που εργάζεται με πλήρη απασχόληση και κανονικό ωράριο εργασίας» και προσέφερε μια μικρή μείωση στο δωμάτιο, το οποίο, όπως είπαν, συνήθως ενοικιάζεται προς 1.300 λίρες το μήνα.

Η αγγελία πρότεινε ότι όσοι ενδιαφέρονται να νοικιάσουν το δωμάτιο θα πρέπει να έχουν «έναν σύντροφο ή μια οικογένεια κοντά που να μπορούν να διανυκτερεύουν μαζί τους περιστασιακά και να μας προσφέρουν το διαμέρισμα για 3-4 ξεχωριστές νύχτες το μήνα για να χαλαρώσουμε μόνοι μας».

Please rent our spare room but don’t actually live here. For the privilege of £1200 plus bills pic.twitter.com/PP5pd1DmZm

— Pistachio (@HarleyShah) October 12, 2024