Κόλινς: «Ξέραμε ότι η Ελλάδα θα μπει δυνατά στο δεύτερο μέρος – Τους σεβαστήκαμε υπερβολικά»

Ο αρχηγός της Εθνικής Ιρλανδίας, Νέιθαν Κόλινς σε δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του αγώνα με την Εθνική μας στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Κόλινς στάθηκε στο κομβικό, για την ροή του αγώνα, γκολ του Μπακασέτα αλλά και στο γεγονός πως η ομάδα του δεν ξεκίνησε τα δύο ημίχρονα όσο επιθετικά θα έπρεπε.

«Σεβαστήκαμε υπερβολικά την Ελλάδα, ενώ θα έπρεπε να έχουμε μπει αρκετά πιο επιθετικά στο γήπεδο» είπε ο αρχηγός των Ιρλανδών, που έδωσε έμφαση στο γρήγορο γκολ της Εθνικής, ελάχιστα λεπτά με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου:

«Ξέραμε ότι θα μπουν τόσο δυνατά στο δεύτερο μέρος, πρέπει να είμαστε καλύτεροι και στα εκτός έδρας παιχνίδια. Να καταλάβουμε ότι τα ματς των εθνικών ομάδων είναι σκληρά».

🇬🇷 2-0 🇮🇪

Ireland captain Nathan Collins in conceding early in the second half as «really annoying» coincidence for Ireland and is «a lot if frustration», adding that there was «enough quality in the squad to nick a goal» against Greece #COYBIG #GREIRL #NationsLeague pic.twitter.com/YLhdStcI7c

— RTÉ Sport (@RTEsport) October 13, 2024