Έκοψε τα δάχτυλα και τα αυτιά του για να γίνει εξωγήινος και τώρα ζει έναν εφιάλτη

Ονομάζεται Anthony Loffredo αλλά είναι γνωστός ως The Black Alien και εδώ και δέκα χρόνια προσπαθεί να πάρει τη μορφή εξωγήινου.

Στα 26 του ο Γάλλος, επειδή δεν ήταν ευχαριστημένος με την εμφάνισή του, έκοψε τη γλώσσα του σαν φίδι και συνέχισε με τα αυτιά του και τα δάχτυλά του, τα οποία επίσης έκοψε.

Τώρα, στα 36 του, έχει κάνει σχεδόν όλο του το σώμα μαύρο από τα τατουάζ, ενώ έχει βάλει εμφυτεύματα προσώπου και έχει ακρωτηριάσει ακόμα και μέρος των χειλιών και της μύτης του.

Πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Anthony

Ορισμένες από τις αλλαγές του ήταν τόσο ακραίες, που χρειάστηκε να ταξιδέψει σε διάφορα μέρη του κόσμου για να τις πραγματοποιήσει. Αλλά το να ξεχωρίζει κανείς από το πλήθος φέρνει τα δικά του προβλήματα, όπως τονίζει ο ίδιος.

Το επόμενο στάδιο που ο 36ζρονος θέλει να ακολουθήσει είναι να ακρωτηριάσει το πόδι του

Στο ντοκιμαντέρ «Transformed Myself Into An Alien», στο οποίο συμμετείχε, ο Anthony μιλάει για τα εμπόδια που συναντά εξαιτίας της αλλαγής της εικόνας του. Μεταξύ άλλων, εστιατόρια αρνούνται να τον εξυπηρετήσουν, οδηγοί Uber τον κατεβάζουν από το αμάξι τους, οι άνθρωποι στον δρόμο τον προσπερνούν ή αλλάζουν πεζοδρόμιο, ενώ δυσκολεύεται να βρει και δουλειά.

Επίσης, επί ένα χρόνο η η μεξικανική κυβέρνηση αρνούνταν να του εκδώσει ταυτότητα.

«Ξεκίνησα αυτό το πρότζεκτ επειδή είναι κάτι που πραγματικά τραβάει την προσοχή μου. Με γοητεύει, με συναρπάζει. Η εμφάνισή μου είναι εμπνευσμένη από τα πάντα, επειδή κανείς δεν ξέρει τι υπάρχει εκεί έξω», αναφέρει ο Anthony στο podcast Club 113.

Και προσθέτει: «Είναι ένας καθημερινός αγώνας, γιατί κάθε μέρα βρίσκεις νέους ανθρώπους που δεν ξέρουν, τι θέλουν να κρίνουν. Έτσι είναι η ζωή. Δεν καταλαβαίνουν όλοι τα πάντα, όπως δεν καταλαβαίνω και εγώ πολλά πράγματα για πολλούς ανθρώπους».

Το επόμενο στάδιο που ο 36ζρονος θέλει να ακολουθήσει είναι να ακρωτηριάσει το πόδι του, αντικαθιστώντας το με ένα εμβιομηχανικό προσθετικό. Προς το παρόν πάντως έχει παγώσει το πρότζεκτ του, ενώ έχει σταματήσει και τος αναρτήσεις στο Instagram, οι οποίες πολλές φορές δέχονταν αρνητικά σχόλια.

