Από τον Helene στον Milton, η προεκλογική εκστρατεία στις ΗΠΑ στροβιλίζεται στη δίνη των τυφώνων

Οι προεκλογικές περίοδοι και η εποχή των τυφώνων στον Ατλαντικό επικαλύπτονται πάντα στο εκλογικό ημερολόγιο των ΗΠΑ.

Αναλόγως της διαχείρισης των φυσικών καταστροφών, οι πολιτικές επιπτώσεις διαφέρουν.

Η κακή απόκριση της προεδρίας Τζορτζ Μπους του πρεσβύτερου στον τυφώνα Άντριου το μακρινό 1992, για παράδειγμα, θεωρήθηκε ένας από τους πολλούς παράγοντες που του στέρησαν την επόμενη χρονιά την επανεκλογή του.

Το 2005, επί προεδρίας Τζορτζ Μπους του νεότερου, ο εφιαλτικός τυφώνας Κατρίνα «βύθισε» ακόμη περισσότερο τις προοπτικές των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους.

Ο χειρισμός αντίθετα του Μπαράκ Ομπάμα στον τυφώνα Σάντι εκτιμάται ότι συνέβαλε -ή τέλος πάντως δεν εμπόδισε- την επανεκλογή του εκείνη τη χρονιά στον Λευκό Οίκο.

Τώρα δύο διαδοχικοί φονικοί τυφώνες, ο φονικός Helene και ο καταστροφικός Milton, έρχονται να προκαλέσουν αναταραχή στην προεκλογική εκστρατεία μιας από τις πιο αμφίρροπες αναμετρήσεις στα χρονικά των ΗΠΑ.

Ο τυφώνας Helene με τους περισσότερους από 230 νεκρούς -ο πιο φονικός μετά τον Κατρίνα- σάρωσε στα τέλη Σεπτεμβρίου τμήματα της Φλόριντα και της Τζόρτζια, προτού καταστρέψει μεγάλο μέρος της δυτικής Βόρειας Καρολίνας.

Σε μια ιδιάζουσα πολιτική γεωγραφία της καταστροφής, οι δύο τελευταίες πολιτείες συγκαταλέγονται στις επτά πιο κρίσιμες για το αποτέλεσμα της κάλπης της 5ης Νοεμβρίου.

Όπως συνέβη εν τω μεταξύ και με τον -τελικά εξασθενημένο, συγκριτικά με τις αρχικές προβλέψεις- Milton, οι πληγείσες κοινότητες είναι λευκών συντηρητικών, κατεξοχήν ψηφοφόρων των Ρεπουμπλικανών.

Παρά τα μέτρα που ήδη λαμβάνονται για τη διευκόλυνση της ψηφοφορίας, γεννώνται τώρα ερωτήματα για τον βαθμό συμμετοχής στις τάξεις των πληγέντων.

Πάνω από τα ερείπια των κατεστραμμένων περιοχών έχει ανοίξει δε, ένας νέος γύρος σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης.

Συνδυάζεται με μπόλικη παραπληροφόρηση από το ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο, εκατέρωθεν προσβολές και προεκλογικές «παγίδες», στο φόντο μιας καταστροφής ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Joe Biden: «Mr. President Trump. Get a life, man. Help these hurricane victims.»

Καθώς αρχίζει η τιτάνια προσπάθεια ανάκαμψης από τις φυσικές καταστροφές, το πολιτικό κλίμα γίνεται όλο και πιο δηλητηριώδες.

Ενόσω η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και προεδρική υποψήφια των Δημοκρατικών, Κάμαλα Χάρις, επιχειρεί να ισορροπήσει στην προεκλογική εκστρατεία της μεταξύ αποστασιοποίησης και πίστης στον Τζο Μπάιντεν, η κυβέρνηση του απερχόμενου προέδρου δέχεται επικρίσεις για αργά αντανακλαστικά στον τυφώνα Helene -σε διαμετρική αντίθεση με τον συναγερμό που κήρυξε μετέπειτα για τον λιγότερο καταστροφικό Milton.

«Βλέπουμε τον χειρότερο χειρισμό τυφώνα από την εποχή του Κατρίνα», είπε o Ντόναλντ Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση στη κρίσιμη Πενσυλβάνια.

Αφήγημα, που ο ίδιος και μέρος των Ρεπουμπλικανών επιχειρούν να ενισχύσουν με μια νέα πλημμυρίδα fake news.

Kατηγορούν την κυβέρνηση Μπάιντεν-Χάρις ότι άφησε την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (FEMA) χωρίς πόρους για τη στήριξη των πληγέντων, ξοδεύοντας χρήματα για μετανάστες και πολέμους στο εξωτερικό.

Η παραπληροφόρηση πήρε τόσο μεγάλες διαστάσεις, που η FEMA αναγκάστηκε να δημιουργήσει ειδική ιστοσελίδα για να καταρρίψει τους ψευδείς ισχυρισμούς.

Αλλά το προεκλογικό ψυχόδραμα συνεχίζεται με πολιτική κόντρα μεταξύ της Κάμαλα Χάρις και του Ρεπουμπλικανού κυβερνήτη της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις.

«Λάδι στη φωτιά» έριξαν διαρροές σε ΜΜΕ ότι ο ΝτεΣάντις -που προ του τυφώνα Milton διεμήνυε ότι η πολιτεία του «δεν βασίζεται» στη FEMA- αρνήθηκε να απαντήσει σε κλήσεις της αντιπροέδρου των ΗΠΑ.

Ο ίδιος το διέψευσε, κατηγορώντας δημόσια την Κάμαλα Χάρις ότι επιδεικνύει όψιμα ενδιαφέρον για την πολιτεία του, παίζοντας «πολιτικά παιχνίδια».

Αντίθετα, αδειάζοντας λίγο-πολύ τον Τραμπ, επαίνεσε τη συνεργασία του με τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες και προσωπικά με τον πρόεδρο Μπάιντεν.

Ο τελευταίος ανταπέδωσε, αναγνωρίζοντας στον Ρεπουμπλικανό κυβερνήτη ότι έκανε «εξαιρετική δουλειά».

Ερμηνεύτηκε από πολλούς ως ακόμη ένα δείγμα, μέσα στο τελευταίο διάστημα, ενός πολιτικού «καπελώματος» της Κάμαλα Χάρις από τον Τζο Μπάιντεν.

