Στον… αστερισμό των deals κινείται η ξενοδοχειακή αγορά στη χώρα μας, με νέους και υφιστάμενους παίκτες να προχωρούν σε σημαντικές συμφωνίες, προκειμένου να εκμεταλλευθούν το θετικό μομέντουμ του ελληνικού τουρισμού.

Είναι ενδεικτικό ότι μέχρι στιγμής μέσα στο 2024 έχουν καταγράφει αγοραπωλησίες ύψους άνω των 320 εκατ. ευρώ, όταν στο σύνολο της περσινής χρονιάς ανήλθαν στα 180 εκατ. ευρώ.

Οι πρωταγωνιστές των deals στα ξενοδοχεία

Σε αυτές πρωταγωνίστησαν παραδοσιακά «ονόματα» του κλάδου, όπως ο Όμιλος Μήτση και ο όμιλος Χατζηλαζάρου αλλά και νεοφώτιστοι επενδυτές, όπως η Premia Properties και η Intracom Holdings και μεγάλα funds, όπως η Blackstone.

H τάση για νέες αγορές ενισχύεται και από τις αποφάσεις κάποιων funds να αποεπενδύσουν από την ελληνική αγορά

Την ίδια στιγμή, η τάση για νέες αγορές ενισχύεται και από τις αποφάσεις κάποιων funds να αποεπενδύσουν από την ελληνική αγορά γιατί τιμολοκλήρωσαν τον επενδυτικό τους κύκλο. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται η ολοκλήρωση της πώλησης του Grand Hyatt Athens από την Hines -Henderson Park στον επενδυτικό όμιλο Blackstone, όπως έχει γράψει ο ΟΤ.

Τα επενδυτικά «χτυπήματα» Μήτση – Χατζηλαζάρου

Τον περασμένο Ιανουάριο από τον Όμιλο H Hotels Collection, του 5στερου Rhodes Bay Hotel & Spa συμπεριλαμβανομένου του Elite Suites Rhodes Bay με συνολικό αριθμό δωματίων 357 από τη βρετανική London & Regional Group, η οποία απέκτησε το ακίνητο το 2017.

Σχεδόν ένα μήνα μετά η Hotels Collection | Hatzilazarou Group απέκτησε από το βρετανικό Fund και το ιστορικό, Titania Hotel στο κέντρο της Αθήνας το οποίο σηματοδοτεί την προσθήκη του 8ου ξενοδοχείου αλλά και το πρώτο του εγχείρημα εκτός του νησιού των Ιπποτών, τη Ρόδο και την αποχώρηση από την ελληνική αγορά του επενδυτικού fund.

Στις αρχές Ιανουαρίου 2024 η Intracom Holdings ανακοίνωσε την απόκτηση του 71,31% των μετοχών έναντι ποσού 4,3 εκατ. ευρώ της εταιρείας Αδελφοί Σίμου, η οποία είναι ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου 4 αστέρων με 50 δωμάτια στα Κουφονήσια, που βρίσκεται στα Κουφονήσια στις Κυκλάδες.

Επίσης στις αρχές Ιανουαρίου 2024 ανακοινώθηκε ότι η Prodea πούλησε το Dolce Milan Malpensa 207 δωματίων στην Ιταλία και το ξενοδοχείο 5 αστέρων Lazart Hotel 74 δωματίων στη Θεσσαλονίκη στη Zeus International.

Από την Ρόδο έως την Κρήτη έως την Νάξο

Τον ίδιο μήνα η ξενοδοχειακή εταιρεία G Hotel Collection απέκτησε τα ξενοδοχεία Serita Beach στην Κρήτη και Roda Beach Hotel & Spa στην Κέρκυρα, της Ελένης Λαμπίρη, έναντι 97 εκατ, ευρώ.

Η G Hotel Collection αποτελεί σύμπραξη της κρητικής οικογένειας Παπαδάκη, με τον Sören Hartmann, πρόεδρο της BTW (Federal Association of the German Tourism Industry) και τον Ferid Nasr, πρώην ιδιοκτήτη του ταξιδιωτικού Ομίλου Exim Tour και σήμερα ιδιοκτήτη πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων σε Ευρώπη, Αίγυπτο και Τυνησία.

Τον Απρίλιο η Attica Group ανακοίνωσε τον Απρίλιο του 2024 ότι απέκτησε το ξενοδοχείο 3 αστέρων Galaxy Hotel στη Νάξο που προσφέρει 54 δωμάτια έναντι ποσού 14 εκατ. ευρώ μέσω της θυγατρικής της Attica Blue Hospitality. Το ξενοδοχείο βρίσκεται δίπλα στο Naxos Resort Beach Hotel, το οποίο αποκτήθηκε το 2021 από τον όμιλο έναντι 6,5 εκατ. ευρώ.

Η ασφαλιστική εταιρεία InterLife απέκτησε το ξενοδοχείο 4 αστέρων Elite. Το ακίνητο βρίσκεται στην πόλη της Ρόδου και προσφέρει 46 δωμάτια και 2 σουίτες.

Η απόβαση στην Κέρκυρα

Τον Μάιο ο Όμιλος Μήτση πραγματοποίησε εξαγορά του «Messonghi Beach Hotel», 4* παραθαλάσσιου all-inclusive ξενοδοχειακού θέρετρου στη περιοχή της Μεσογγής της Κέρκυρας και υπέγραψε 10 ετή Συμφωνία Διαχείρισης Ακινήτου για το 3* παραθαλάσσιο all-inclusive ξενοδοχείο ‘Belvedere Hotel’ στην περιοχή του Άγιου Ιωάννη Περιστερών, δύο ακίνητα της οικογένειας Γεωργούλη.

Το Messonghi Beach Hotel διαθέτει 970 δωμάτια, σουίτες και bungalows και το τίμημα λέγεται ότι ανήλθε στα επίπεδα των 100 εκατ. ευρώ.

Στα τέλη Ιουλίου, ανακοινώθηκε ότι η Premia Properties απέκτησε τα πρώτα της ξενοδοχεία μέσω μιας συναλλαγής πώλησης και επαναμίσθωσης με τον όμιλο Nordic Leisure Travel Group (NLTG). Η συναλλαγή ύψους 112,5 εκατ. ευρώ αφορά το ξενοδοχείο 4 αστέρων Sunwing Kallithea Beach στη Ρόδο, με 534 δωμάτια, και το ξενοδοχείο 4 αστέρων Sunwing Makrigialos & Ocean Beach Club στην Ιεράπετρα της Κρήτης, με 262 δωμάτια. Η NLTG θα συνεχίσει να εκμεταλλεύεται τις εν λόγω μονάδες στο πλαίσιο 15ετούς σύμβασης μίσθωσης, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 10 έτη.

Επίσης η Everty Greece ολοκλήρωσε μια συναλλαγή τον Μάιο του 2024, αποκτώντας και τα δύο ξενοδοχεία 5 αστέρων στο κυκλαδίτικο νησί της Κέας: το Ydor Hotel & Spa 24 δωματίων και το Porto Kea Suites Hotel & Spa 35 δωματίων.

Το deal της Brown Hotels

Μια ακόμη συναλλαγή που αφορά την ελληνική ξενοδοχειακή αγορά προέρχεται από την Israel Canada, με παρουσία στην Ελλάδα από το 2022 και τρία ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας και την Πάρο κάτω από το brand Play. Η Ισραηλινή εταιρεία ακινήτων ανακοίνωσε την υπογραφή μη δεσμευτικών μνημονίων κατανόησης (MoU) για την εξαγορά δραστηριοτήτων στο Ισραήλ και την Ελλάδα της Brown Hotels, της αλυσίδας διαχείρισης ξενοδοχείων που ίδρυσαν το 2010 οι Leon Avigad και Nitzan Perry.

Οι μεγαλύτερες αγοραπωλησίες ξενοδοχείων στην Ευρώπη, Πηγή HVS

Πάνω από 10 δισ. σε έξι μήνες

Στη δυτική Ευρώπη, σύμφωνα με έρευνα της HVS, η συναλλακτική δραστηριότητα αυξήθηκε στα υψηλότερα επίπεδα από το 2019 το πρώτο εξάμηνο του 2024, φτάνοντας τα 10,6 δισ. ευρώ.

Ο συνολικός όγκος των συναλλαγών αυξήθηκε κατά 123% σε ετήσια βάση, φθάνοντας ήδη τον συνολικό όγκο για ολόκληρο το 2023. Μάλιστα η HVS σημειώνει ότι υπήρξαν 20% περισσότερες συναλλαγές αυτό το εξάμηνο, με μείωση 11% στον αριθμό των δωματίων ανά ξενοδοχείο, που μεταφράζεται σε αύξηση 30% στην τιμή ανά δωμάτιο σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2023.

Ο πήχης της πανδημίας και οι ηχηρές συμφωνίες

Όσον αφορά τις αγοραπωλησίες στην ευρωπαϊκή αγορά η HVS σημειώνει ότι ο όγκος των συναλλαγών που αφορούν μεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκε κατά 50% σε ετήσια βάση το περασμένο εξάμηνο, ανερχόμενος σε 5,8 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τα συνολικά μεγέθη του πρώτου εξαμήνου του 2019 για πρώτη φορά από την έναρξη της πανδημίας.

Στις αξιοσημείωτες συναλλαγές περιλαμβάνονταν η αγορά του Park Hyatt Zürich 138 δωματίων, που κατείχε η Hyatt International, από την Oaktree Capital Management, την Trinity Investments και την UBS AM REPM MM. Επίσης η αγορά του Six Senses London, της C C Land Holdings από την Gruppo Statuto έναντι 180 εκατ. λιρών (211 εκατ. ευρώ).

Η πρωτιά του Ηνωμένου Βασιλείου

Η δραστηριότητα συναλλαγών ολόκληρων χαρτοφυλακίων διπλασιάστηκε σε ετήσια βάση, παρά τις οκτώ λιγότερες συναλλαγές σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2019. Ενώ ο όγκος έφτασε τα 4,7 δισ. ευρώ, το υψηλότερο ποσό από το 2019, παραμένει σχεδόν 40% πίσω από τα προ της πανδημίας επίπεδα.

Οι μεγαλύτεροι αγοραστές κατά το πρώτο εξάμηνο ήταν οι εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων 1,1 δισ. ευρώ

Στις αξιοσημείωτες συναλλαγές περιλαμβάνονταν η εξαγορά δέκα ξενοδοχείων Radisson Blu Edwardian στο Ηνωμένο Βασίλειο της Edwardian Hotels London από την Starwood Capital έναντι ποσού κοντά στα 800 εκατ. στερλίνες (450.000 ευρώ ανά δωμάτιο), η εξαγορά από την Blackstone 33 ξενοδοχείων Village Hotels της KSL σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο έναντι περίπου 800 εκατ. στερλινών (215.000 ευρώ ανά δωμάτιο) και η εξαγορά 18 ακινήτων σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο από τον αμερικανικό όμιλο ιδιωτικών κεφαλαίων Ares και τον εταίρο του EQ Group έναντι 400 εκατ. στερλινών (465 εκατ. ευρώ, 145.000 ευρώ ανά δωμάτιο) από την Landsec.

Οι μεγαλύτεροι αγοραστές

Οι μεγαλύτεροι αγοραστές κατά το πρώτο εξάμηνο ήταν οι εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων (1,1 δισ. ευρώ) και οι εταιρείες επενδύσεων σε ξενοδοχεία (894 εκατ. ευρώ). Οι μεγαλύτεροι πωλητές ήταν οι ιδιοκτήτες-διαχειριστές (785 εκατ. ευρώ) και οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (735 εκατ. ευρώ).

Σχεδόν τα δύο τρίτα του συνολικού όγκου συναλλαγών πραγματοποιήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο (38%), την Ισπανία (14%) και τη Γαλλία (12%). Το Λονδίνο προηγείται στις συναλλαγές (2,0 δισ. ευρώ) πριν από το Παρίσι (1,0 δισ. ευρώ) και τη Ζυρίχη (276 εκατ. ευρώ).

Με την ανάκαμψη της συναλλακτικής δραστηριότητας το τελευταίο εξάμηνο, η τιμή ανά δωμάτιο αυξήθηκε κατά 30% σε ετήσια βάση, 9% μπροστά από τα επίπεδα του 2019 σε ονομαστικούς όρους.

Πηγή: ΟΤ