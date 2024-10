Πού βρίσκεται αυτή την ώρα ο τυφώνας Milton;

Με ριπές ανέμου να φτάνουν τα 140 χλμ/ώρα, ο τυφώνας Milton κατευθύνεται τώρα προς τον Ατλαντικό Ωκεανό και αναμένεται να περάσει βόρεια των Μπαχαμών τις επόμενες ώρες.

Εκτός από τη Φλόριντα, η επίδραση της καταιγίδας έχει γίνει επίσης αισθητή στη Τζόρτζια και τη Νότια Καρολίνα.

Κατά τη διάρκεια της πολυήμερης πορείας του, ο τυφώνας Milton κινήθηκε ανατολικά από τον Κόλπο του Μεξικού, όπου είχε χαρακτηριστεί ως τυφώνας κατηγορίας 1 την Κυριακή. Άγγιξε επίσης την χερσόνησο του Γιουκατάν στο Μεξικό.

Έχοντας κάνει το πέρασμά του από τη Φλόριντα, τοπικές αρχές και κάτοικοι με το πρώτο φως της ημέρας έχουν αρχίσει την καταμέτρηση των ζημιών και τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Μέχρι στιγμής τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ οι ζημιές σε σπίτια και κτίρια είναι τεράστιες. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 3,3 εκατομμύρια σπίτια δεν έχουν ρεύμα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν απηύθυνε έκκληση —μέσω ανάρτησης στο X— προς τους πληγέντες κατοίκους της Φλόριντα να παραμείνουν στα καταφύγιά τους.

Έγραψε συγκεκριμένα:

«Προς όλους όσους επηρεάστηκαν από τον τυφώνα Milton: Σας καλώ να μείνετε μέσα και μακριά από τους δρόμους. Οι πεσμένες κολόνες ηλεκτρικού ρεύματος, τα συντρίμμια και οι πλημμυρισμένοι δρόμοι δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες. Η βοήθεια είναι καθ’ οδόν, αλλά μέχρι να φτάσει, καταφύγετε σε κάποιο μέρος μέχρι οι τοπικοί σας αξιωματούχοι να σας πουν ότι είναι ασφαλές να βγείτε έξω».

To everyone impacted by Hurricane Milton: I urge you stay inside and off the roads.

Downed power lines, debris, and road washouts are creating dangerous conditions.

Help is on the way, but until it arrives, shelter in place until your local officials say it’s safe to go out.

— President Biden (@POTUS) October 10, 2024